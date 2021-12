146 casi su 1104 tamponi, il bollettino in Irpinia

18 SHARES Condividi Tweet

146 positivi nelle ultime ventiquattro ore. E’ il numero più alto registrato in provincia di Avellino nella quarta ondata. Alto anche il tasso di positività, considerato che la cifra fa riferimento a 1104 tamponi. Sono i dati comunicati nel consueto bollettino dall’Asl Avellino. Purtroppo il quadro potrebbe essere molto più critico in attesa degli screening concordati da comuni e autorità sanitarie. Un esempio a Sant’Andrea di Conza, dove oggi sono emersi 12 casi di positività (relativi soprattutto a non residenti) comunicati direttamente dal Comune.

L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.

