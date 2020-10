17 nuovi positivi in provincia, altri sei casi in Alta Irpinia

22 SHARES Condividi Tweet

Sembra diminuire per ora l’intensità del contagio nei principali focolai, vedi Cervinara e Mirabella. Ma emergono altri casi in comuni non ancora interessati dal contagio. E’ l’esempio di Sant’Angelo dei Lombardi, che fino ad ora aveva fatto registrare un solo positivo e nell’aprile scorso: oggi si registra un contagio dunque, contatto stretto di una positiva di altro comune.

L’Azienda Sanitaria Locale di Avellino comunica che sono risultati positivi al Covid 19 i tamponi naso-faringei effettuati su 17 persone, di cui:

– 1, residente nel comune di Atripalda, contatto di positivo;

– 2, residenti nel comune di Manocalzati, contatti di positivo;

– 2, residenti nel comune di Mirabella Eclano, contatti di positivo;

– 5, residenti nel comune di Montella, di cui 3 contatti di positivo;

– 4, residenti nel comune di Rotondi;

– 1, residente nel comune di Sant’Angelo dei Lombardi, contatto di positivo;

– 1, residente nel comune di Sperone, ricoverata presso l’AORN “Moscati” di Avellino;

– 1, residente nel comune di Grottaminarda, deceduta presso il P.O. “Frangipane“ per cause non legate al COVID 19.

Montella. La dichiarazione del sindaco Rino Buonopane: “Si tratta di persone già in isolamento fiduciario da qualche giorno. Il quadro per quanto ancora delicato, per queste ragioni, ci invita ad un cauto ottimismo. L’azione preventiva nella ricostruzione dei contatti e gli isolamenti fiduciari adottati nelle ultime due settimane , prima ancora che intervenisse il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl, ci ha dato la possibilità di circoscrivere la diffusione del contagio. Nella giornata di domani, al di là delle ulteriori misure restrittive da parte del Governo, adotterò altra ordinanza di proroga di chiusura dei parchi pubblici, delle palestre e la sospensione del mercato settimanale. Occorre ancora avere prudenza, evitando di creare occasioni per possibili e pericolosi assembramenti. Giovedì 15 ottobre, invece, riprenderanno le attività didattiche presso tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale: a questo punto si rende necessario riprendere con la didattica in presenza, evitando di creare altro disagio agli alunni, alle loro famiglie oltre che al personale scolastico”.

Sant’Angelo dei Lombardi, la nota del Comune: “Si tratta di una persona risultata positiva a seguito di contatto stretto con propri familiari risultati positivi, residenti nel nostro comune ma domiciliati in Comune limitrofo – informa il Comune -. Da quel momento sono state attivate le procedure necessarie per l’isolamento fiduciario e da allora la persona risultata oggi positiva – a cui vanno i nostri auguri di una pronta guarigione – risulta essere in quarantena. Si tratta, dunque, di una situazione da tempo monitorata e sotto controllo, grazie all’attuazione di tutti i protocolli necessari”.

