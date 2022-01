214 nuovi positivi in Irpinia: il bollettino

14 SHARES Condividi Tweet

Il tasso di positività è sempre del 10% circa e bisognerà attendere qualche altro giorno per capire se i numeri inizieranno a scendere anche in Irpinia. L’Azienda Sanitaria Locale comunica infatti su 2.183 tamponi somministrati in provincia di Avellino, sia antigenici che molecolari, sono risultate positive al Covid 214 persone. Si tratta, in termini assoluti, di uno dei dati più bassi delle ultime settimane:

– 2, residenti nel comune di Aiello del Sabato;

– 4, residenti nel comune di Altavilla Irpina;

– 14, residenti nel comune di Ariano Irpino;

– 4, residenti nel comune di Atripalda;

– 2, residenti nel comune di Avella;

– 20, residenti nel comune di Avellino;

– 1, residente nel comune di Bagnoli Irpino;

– 2, residenti nel comune di Baiano;

– 2, residenti nel comune di Caposele;

– 4, residenti nel comune di Capriglia Irpina;

– 1, residente nel comune di Carife;

– 2, residenti nel comune di Cassano irpino;

– 5, residenti nel comune di Cervinara;

– 1, residente nel comune di Cesinali;

– 1, residente nel comune di Chiusano di San Domenico;

– 1, residente nel comune di Conza della Campania;

– 1, residente nel comune di Flumeri;

– 8, residenti nel comune di Forino;

– 2, residenti nel comune di Frigento;

– 7, residenti nel comune di Grottaminarda;

– 1, residente nel comune di Guardia Lombardi;

– 2, residenti nel comune di Lacedonia;

– 2, residenti nel comune di Lapio;

– 2, residenti nel comune di Lauro;

– 4, residenti nel comune di Lioni;

– 2, residenti nel comune di Luogosano;

– 1, residente nel comune di Melito Irpino;

– 6, residenti nel comune di Mercogliano;

– 2, residente nel comune di Mirabella Eclano;

– 2, residenti nel comune di Montecalvo Irpino;

– 3, residenti nel comune di Montefalcione;

– 5, residenti nel comune di Montella;

– 1, residente nel comune di Montemarano;

– 1, residente nel comune di Montemiletto;

– 20, residenti nel comune di Montoro;

– 2, residenti nel comune di Mugnano del Cardinale;

– 3, residenti nel comune di Nusco;

– 2, residenti nel comune di Ospedaletto d’Alpinolo;

– 2, residenti nel comune di Paternopoli;

– 1, residente nel comune di Pietrastornina;

– 4, residenti nel comune di Prata PU;

– 2, residenti nel comune di Pratola Serra;

– 1, residente nel comune di Quadrelle;

– 2, residenti nel comune di Rocca San Felice;

– 1, residente nel comune di Rotondi;

– 9, residenti nel comune di San Martino Valle Caudina;

– 7, residenti nel comune di San Michele di Serino;

– 1, residente nel comune di Santa Lucia di Serino;

– 4, residenti nel comune di Santo Stefano del Sole;

– 4, residenti nel comune di Senerchia;

– 4, residenti nel comune di Serino;

– 1, residente nel comune diSirignano;

– 12, residenti nel comune di Solofra;

– 1, residente nel comune di Sorbo Serpico;

– 1, residente nel comune di Sperone;

– 1, residente nel comune di Sturno;

– 2, residenti nel comune di Summonte;

– 2, residenti nel comune di Taurano;

– 1, residente nel comune di Torrioni;

– 1, residente nel comune di Tufo;

– 1, residente nel comune di Vallata;

– 2, residenti nel comune di Vallesaccarda;

– 1, residente nel comune di Villanova del Battista;

– 1, residente nel comune di Volturara Irpina.

Condividi su: