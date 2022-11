23 novembre, a Lioni solidarietà e Protezione Civile

16 SHARES Condividi Tweet

In occasione del 42esimo anniversario del terremoto dell’Irpinia, mercoledì 23 novembre alle ore 17, presso l’aula consiliare del Comune di Lioni, si terrà l’incontro sul tema “Da Lioni 1980 al ruolo della Protezione Civile oggi”.

L’occasione sarà utile per ricordare il grande contributo di solidarietà di centinaia di volontari nei confronti della comunità di Lioni, e si inserisce tra le iniziative di divulgazione e consolidamento del Protocollo d’intesa per il rafforzamento delle esperienze di protezione civile e soccorso montano tra il Comune di Lioni e il Comune di Karpacz, sottoscritto lo scorso settembre in Polonia.

Dopo il saluto dei consiglieri comunali delegati ai Gemellaggi e alla Protezione civile, Sabatino Fonso e Pasqualino Garofalo, e della consigliera delegata alle Pari opportunità della Regione Campania Rosetta D’Amelio, interverranno: il soccorritore Marian Sajnog per l’associazione GOPR; l’autore, guida ambientale e volontario nel 1980, Andrea Perciato; la ricercatrice Dina Moawad, dottoranda in Economics Management and Accounting dell’Università degli studi di Napoli “Parthenope” con il progetto di ricerca dal titolo “Scosse e migrazione nei piccoli comuni”; la dirigente Regione Campania Protezione Civile Emergenza e Post Emergenza, Claudia Campobasso. Introduce e coordina la consigliera comunale delegata alla Cultura Anna D’Amelio. Conclusioni affidate al sindaco di Lioni, Yuri Gioino.

