20 SHARES Condividi Tweet

Il team di 3DRap (laboratorio di prototipazione digitale) ha partecipato domenica 30 maggio all’inaugurazione del nuovo impianto per Scaler e Crawler in scala 1:10, realizzato ad Aiello del Sabato dall’Asd Hirpinia Modellismo RC. All’interno dell’area adiacente lo stadio comunale, rimessa a nuovo dalla stessa associazione, oltre alla pista di modellismo Maxrace Track on Road, per gli appassionati di modellismo radiocomandato è stato allestito un nuovo circuito per gareggiare o semplicemente divertirsi e testare gli Scaler, i piccoli ma potenti fuoristrada in scala in grado di affrontare i percorsi più tortuosi.

L’impianto di Aiello è uno dei pochi esistenti in Italia e 3DRap non poteva certo mancare all’evento, al quale erano presenti, oltre a team di piloti e appassionati di ogni età e di diverse regioni italiane, il vicesindaco del comune di Aiello del Sabato, Sebastiano Gaeta, il presidente dell’Asd Hirpinia Modellismo RC, Antonino Lombardo, e i collaboratori alla realizzazione dell’impianto per Scaler, Gabriella Danna e Massimo Figuciello, che hanno apprezzato le proposte innovative firmate 3DRap e aperto la strada, o meglio la pista, a nuovi progetti. 3Drap: innovazione per gli Scaler e il modellismo dinamico Ma non sono state solo le ultime novità dell’azienda di stampa 3D dedicate alle RC Car, ad attirare il team nel nuovo impianto di Aiello. I modellisti di 3DRap sono, infatti, i primi fan dei piccoli fuoristrada radiocomandati, hobby dinamico e avvincente che comincia a svilupparsi sempre più anche in Irpinia.

Tra i vari modelli presenti nel circuito, 3DRap ha colto l’occasione per presentare Fizzy e Wolf, i due nuovi telai per Scaler, il primo adatto alle competizioni, il secondo per avventurarsi nei boschi. Oltre al kit di conversione, progettato e interamente prodotto dall’azienda, per trasformare il famoso Tamiya CC-01 in uno Scaler moderno con telaio a longheroni.

Tre prodotti che l’azienda ha sviluppato con la tecnologia 4.0, ma anche grazie alla varietà del territorio irpino, dove i progettisti testano i modelli nelle condizioni più estreme, tra salite rocciose, terreni argillosi, sottosuolo friabile in estate, neve in inverno e pozzi di fango in primavera.

3DRap è soddisfatta di aver preso parte ad un’iniziativa che, oltre ad aver contribuito alla riqualificazione dell’area dove sorge l’impianto, offre la possibilità agli amanti del modellismo RC di incontrarsi e gareggiare anche con piloti e team provenienti da diverse regioni italiane. A dimostrazione che anche in Irpinia è possibile sfruttare il progresso delle nuove tecnologie per creare qualcosa di nuovo: “Siamo contenti che il modellismo RC si stia sviluppando sempre più anche nella nostra provincia – dichiara l’azienda -. Un chiaro segnale della capacità del territorio di abbracciare novità e progresso, che spesso, in particolare noi giovani, andiamo a cercare altrove. L’impianto all’avanguardia realizzato ad Aiello dimostra che è possibile creare nel nostro territorio qualcosa di nuovo. Abbiamo proposto all’Asd Hirpinia Modellismo RC di organizzare dei piccoli campionati nel nuovo circuito, approfittando anche del momento storico che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo, il quale ci ha fatto riscoprire e apprezzare ancora di più molte attività da svolgere all’aperto. E soprattutto rispettando l’ambiente, poiché le nuove auto radiocomandate sono elettriche, e oltre ad essere più resistenti e performanti, non inquinano”.

Con 3DRap unire divertimento, innovazione e valorizzazione del territorio non è affatto difficile. È da sempre parte integrante della mission aziendale che guarda al futuro, arriva in tutto il globo, continuando ad offrire sviluppo alle realtà locali.

Condividi su: