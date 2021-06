14 SHARES Condividi Tweet

Un altro paziente ha lasciato la terapia intensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati: si tratta di un 59enne di Avellino, ricoverato dal 12 maggio scorso e in terapia intensiva dal 18. L’uomo è stato trasferito nell’Unità operativa non Covid di Medicina Generale del plesso ospedaliero di Solofra. Al Covid Hospital dell’Azienda Moscati risultano ricoverati 15 pazienti, 6 dei quali in terapia intensiva.

L’Azienda Sanitaria Locale comunica intanto che su 201 tamponi effettuati sono risultate positive al Covid 13 persone:

– 3, residenti nel comune di Avella;

– 1, residente nel comune di Baiano;

– 1, residente nel comune di Mercogliano;

– 6, residenti nel comune di Mugnano del Cardinale;

– 2, residenti nel comune di San Martino Valle Caudina.

