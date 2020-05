20 SHARES Condividi Tweet

Reazioni diverse e contrastanti alla notizia dei circa 700 arianesi positivi al test sierologico. Se la Lega con il coordinatore Pasquale Pepe e il M5S con il parlamentare di Ariano Irpino Generoso Maraia attaccano il governatore Vincenzo De Luca per la gestione dell’emergenza in città e invitano a fare presto i tamponi per la verifica delle attuali positività al coronavirus (ricordiamo la positività al test indica la presenza di anticorpi, ma il soggetto potrebbe anche essere già guarito), la presidente del Consiglio regionale Rosetta D’Amelio difende il lavoro fatto anche grazie alla collaborazione delle associazioni e ringrazia la popolazione del Tricolle per il senso di responsabilità dimostrato sottoponendosi allo screening.

IL COMUNICATO DI GENEROSO MARAIA – “I dati del test sierologico a tappeto ad Ariano Irpino dimostrano che De Luca non ha saputo gestire la pandemia. Ora dovrà fare i tamponi a queste 673 persone, e farlo in fretta per evitare che i numeri diventino ancora più alti. Il Presidente De Luca potrebbe andare in ginocchio da San Gennaro per fargli omaggio della grazia ricevuta, ma di sicuro non può venire da Sant’Ottone Frangipane, il Santo Patrono di Ariano, a raccontar bugie. Se in Regione Campania avessimo avuto i numeri della Lombardia sarebbe stata un’ecatombe. Non sono io a dirlo, sono i numeri a confermare che De Luca non ha saputo gestire l’unico vero focolaio registrato in Regione: l’ospedale di Ariano Irpino. Dopo più due mesi, mentre in tutte le città la percentuale di contagi sulla popolazione residente diminuisce, ad Ariano con molta calma vengono individuati 673 nuovi potenziali positivi e forse, solo dopo le prossime elezioni, sapremo a quanti di essi verrà fatto un tampone per evitare che i positivi possano contagiare altri cittadini, come avvenuto finora.

La provincia di Brescia, tra le più colpite dalla pandemia, oggi registra un incremento di contagi dello 0,13%, la provincia di Avellino

registra un incremento del 1,14%, senza tener conto dei nuovi potenziali positivi di Ariano. In provincia di Brescia la percentuale di contagi rispetto al totale dei residenti è del 1,133%. Di sicuro la percentuale di positivi sulla popolazione totale non è del 5%, ma seppur ammettiamo che il 50% di questi casi, con il passar del tempo, si fosse negativizzato, e considerando che il 5% si riferisce al 60% della popolazione totale

(mancano all’appello diverse migliaia di cittadini), possiamo ipotizzare che siamo molto vicini a quel 1,133% di casi positivi sulla popolazione

totale residente registrato in provincia di Brescia. Ora serve analizzare in fretta le persone risultate positive al test sierologico, in modo da andare subito ad individuare le persone attualmente positive e i contatti di queste persone. Solo in questo modo potremo arrivare, in tempi brevi, a zero nuovi casi, come avviene ormai anche in province molto più colpite della nostra”, scrive il deputato del Movimento Cinquestelle Generoso Maraia.

LA NOTA DELLA LEGA – “De Luca su Ariano Irpino fa come Ponzio Pilato, se ne lava le mani e mette la croce sui cittadini arianesi. Strano modo di giudicare i fatti. Non ci stiamo a questo gioco al massacro. I cittadini italiani sono stati esemplari dinanzi a misure senza precedenti dalla seconda guerra mondiale fino ad oggi. Il presidente si assuma le responsabilità e faccia un bagno di umiltà: ammetta il suo fallimento nella gestione dell’emergenza sanitaria, è sotto gli occhi di tutti. E se non intende farlo, come pare, ben vengano gli accertamenti della magistratura, perché chi ha sofferto e chi continua a soffrire per la tremenda pandemia merita verità e rispetto. La chiarezza sulle responsabilità certo non restituirà vite, ma contribuirà a rendere civile la risposta delle istituzioni”. Conclude il coordinatore provinciale, Pasquale Pepe.

SUI SOCIAL ROSETTA D’AMELIO – “Sono arrivati i primi risultati dello screening di massa effettuato ad Ariano Irpino. Sono circa 700 gli arianesi positivi al test sierologico (il 5% del totale): significa che in questi mesi sono entrati in contatto con il virus e che ora dovranno sottoporsi al tampone nasofaringeo. Un ringraziamento doveroso va a chi si è impegnato per consentire questa mappatura in totale sicurezza: penso al personale dell’Asl Avellino, dell’Istituto zooprofilattico e ai tanti volontari delle associazioni. Un grazie sincero anche alla popolazione arianese che ha risposto con percentuali molto alte (oltre il 70%) all’appello delle Istituzioni di sottoporsi al test. Questi dati costituiscono un ulteriore passo in avanti nella lotta al coronavirus in Campania e materiale di grande valore per la ricerca scientifica”, scrive su Facebook la presidente del Consiglio regionale Rosetta D’Amelio.

