8 consiglieri si dimettono, Grottaminarda andrà al voto

Con provvedimento in data odierna, il Prefetto di Avellino ha sospeso il Consiglio comunale di Grottaminarda, nominando il Viceprefetto Rosanna Gamerra come commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune, in attesa che si perfezioni la procedura di scioglimento avviata a seguito delle dimissioni rassegnate da otto Consiglieri comunali sui dodici assegnati all’Ente.

Cade dunque il sindaco Angelo Cobino (nella foto), eletto nel 2019. E Grottaminarda andrà ad elezioni. Questa mattina 4 consiglieri della maggioranza (si tratta di Marcantonio Spera, Virginia Pascucci, Marilisa Grillo, Lucio Lanza) hanno firmato le dimissioni insieme ai 4 rappresentati dell’opposizione (Rocco Lanza, Franca Iacoviello, Michelangelo Bruno, Doralda Petrillo). L’atto è stato depositato recati presso uno studio notarile di Mirabella Eclano. Le dimissioni contestuali e irrevocabili hanno prodotto automaticamente la procedura di commissari amento. Grottaminarda va quindi ad aggiungersi ai 13 comuni che rinnoveranno sindaco e consiglio comunale nella prossima primavera.

