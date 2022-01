22 SHARES Condividi Tweet

Il Comune di Bagnoli Irpino riapre le porte agli istituti scolastici: “Registriamo per fortuna un trend in decrescita dei casi positivi, nel nostro paese. Erano 35 qualche giorno fa, al momento ne registriamo 25, in seguito ai tamponi di controllo effettuati dopo l’isolamento”, comunica il sindaco Filippo Nigro.

“Dunque, c’è stata la guarigione di 10 persone – continua il primo cittadino – e quelle ancora positive non presentano sintomi di particolare gravità. Inoltre, lo screening sulla popolazione scolastica effettuato due giorni fa ha evidenziato 3 casi positivi su un totale di 265 tamponi. Per queste ragioni, ed in considerazione del pronunciamento del Tar, delle comunicazioni della Prefettura e dell’Anci, abbiamo disposto la ripresa delle attività scolastiche di ogni ordine e grado, a partire da Giovedì 13 Gennaio. Tali attività saranno svolte in maniera ridotta, cioè senza mensa, fino al 29 Gennaio”.

Bagnoli, Nusco, Teora: sono alcune delle amministrazioni che hanno consentito o consentiranno a brevissimo il ritorno degli studenti tra i banchi. In Alta Irpinia restano in attesa altri sindaci, che non hanno ritirato le ordinanze di chiusura dei plessi scolastici. Sono i paesi interessanti da numeri alti sul fronte contagio, con 100 o più attuali positivi. E’ il caso di Bisaccia, Andretta (con il sindaco Michele Miele che ha chiesto una relazione all’Asl), Sant’Angelo dei Lombardi tra gli altri.

