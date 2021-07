A Calitri ‘La barca delle parole’, il nuovo libro di Gallicchio

22 SHARES Condividi Tweet

Dopo la vittoria del Premio Letterario Nazionale “Borgo Italiano” 2021 e l’ottimo piazzamento al Premio Internazionale Viareggio Rèpaci 2021 con il romanzo “Niente è perduto per sempre”, esce il nuovo libro di Pasquale Gallicchio “La barca delle parole – Frammenti di un passeggero” – Delta 3 edizioni.

«L’opera – afferma Gallicchio – comprende in una prima parte 29 scritti che cercano di interpretare i sentimenti che si provano di fronte al tempo sospeso che stiamo attraversando. Sono brevi storie che spaziano dalle angosce per un mondo scosso dalla pandemia, alla ricerca di risposte di come affrontare il dopo. Non poteva mancare l’amore per i luoghi e i paesi che stanno scomparendo, e alla necessità di ritrovare una nuova intesa con la natura.

Diversi i passaggi dedicati alle reazioni dell’animo umano e al bisogno di rivedere molti dei comportamenti tenuti fino a questo momento nei confronti del creato.

Il lettore si troverà di fronte anche tematiche importanti come il Mezzogiorno e il Mediterraneo.

Riconoscibile anche un taglio introspettivo in tutte le pagine della pubblicazione.

La seconda parte del libro propone tre sezioni: Circostante, Diario intermittente e Sismicità pandemica. Piccoli ritratti e annotazioni ripescati dalla memoria, dai pochi incontri e dalle chiacchierate fatte a telefono dall’inizio della pandemia».

La prima presentazione si terrà a Calitri il 25 luglio alle ore 18 in piazzale Giolitti lo spazio antistante la cartoleria Itaca. Interverranno, oltre all’autore Pasquale Gallicchio, il sindaco di Calitri Michele Di Maio, Maria Teresa Toglia assessore alla cultura, Giovanni Cardillo consigliere comunale.

Condividi su: