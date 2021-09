18 SHARES Condividi Tweet

L’Associazione Maps e il Rotaract Hirpinia Goleto organizzano per sabato 11 Settembre dalle 16.30 nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Cassano Irpino un convegno sull’Irpinia e il Mezzogiorno. La prima parte dell’incontro, avente come titolo: “La riscossa dell’Irpinia.

Da terra da cui fuggire a luogo dove nasce il futuro“ vedrà come relatori: Giancarlo Caiazzo (Antica Maccheroneria), Gianluca Rotondi (M.A.C.), Giuseppe Morsa (Segretario provinciale Fiom Cgil Avellino), Salvatore Caretti (Tenuta Caretti), Oreste La Stella (Presidente ConfCommercio Avellino), Dimitri Dello Buono (Direttore Labratorio geoSDI CNR), Erminio Petecca (Presidente Ordine degli Architetti Provincia di Avellino), Angelo Petitto (Vice Presidente Confindustria Avellino) ed Enrico Franza (Sindaco di Ariano Irpino). L’obiettivo della prima parte del convegno sarà infatti quello di far parlare gli attori del territorio, raccontando le loro storie di successo e le potenzialità dell’Irpinia e delle Aree Interne.

Dalle 18.00 invece si terrà l’incontro dal titolo: “Il Mezzogiorno d’Italia. La rinascita è già cominciata” sulle prospettive di sviluppo e di crescita, in vari ambiti, delle regioni meridionali. Negli ultimi anni diversi sono stati i segnali incoraggianti che indicano la possibilità di un cambio di passo, dall’aumento considerevole dei flussi turistici alla crescita delle esportazioni e dei distretti innovativi, quello che manca adesso per fare il salto di qualità è una sinergia profonda tra la politica e il mondo imprenditoriale, che spesso nel Sud Italia sono realtà distinte e lontane. Se ne parlerà con: Johanna Monti (Delegata Terza Missione Università Orientale di Napoli), Giuseppe Di Guglielmo (Scabec – Società Campana Beni Culturali), On.Luigi Famiglietti (Deputato XVII legislatura), Stefano Carluccio (Sud Innovation Hub), Vincenzo Durante (Responsabile Area Occupazione di INVITALIA), On.Annarita Patriarca (Capogruppo Forza Italia Regione Campania) e On.Federico Conte (Deputato LeU e Capogruppo Commissione Giustizia).

Con Scabec si approfondirà il tema della valorizzazione dei beni culturali e della promozione del turismo in Campania e nelle Aree Interne, anche con proposte provenienti dai comuni e dagli attori locali. Con Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, si parlerà degli incentivi esistenti per le imprese, nuove o già esistenti, e delle possibilità per i comuni e gli enti locali di creare convenzioni per essere sentinelle sui territori con la funzione di fornire supporto e informazioni riguardo le possibilità messe a disposizione da Invitalia.

I moderatori saranno: Louis Stanco (Segretario di M.A.P.S.), Antonio Fondaco (Presidente di M.A.P.S.) e Francesca Rossi (Presidente Rotaract Hirpinia Goleto).

L’accesso sarà consentito ai soli possessori di Green Pass, secondo le normative vigenti.

