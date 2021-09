A Lacedonia Antonio Di Conza per il bis

16 SHARES Condividi Tweet

Anche a Lacedonia, come in altri paesi altirpini, una sola lista in campo. E’ quella del sindaco uscente Antonio Di Conza che ora sfiderà il quorum del 40% per continuare la sua esperienza amministrativa con il secondo mandato. Sfumato il tentativo di pezzi di opposizione di creare una proposta alternativa.

Lista con Antonio Di Conza sindaco:

Caggiano Filippo Tiziano

Ciriello Maurizio

Donatiello Marilinda

Libertazzi Giuseppe Antonio

Mercadante Antonio detto Ciampolillo

Palmisano Valentina

Patanella Giuseppe

Pignatiello Antonello

Quatrale Antonio

Tenore Giorgia

