A Lioni c’è solo Gioino: partono i festeggiamenti

Sorpresa sul finale a Lioni nel giorno della scadenza dei termini per la presentazione delle liste. Si vota il 3 e 4 ottobre e Yuri Gioino sfida solo il quorum del 40%, che tuttavia con la riforma sembra più accessibile. La sua “Lioni Democratica” è l’unica lista in campo.

Rodolfo Salzarulo non si presenta. Gioino invece arriva in Municipio alle 10.30. Per lui una lista svelata nella sua totalità già nei giorni scorsi: sei new entry e sei riconferme. Età media piuttosto bassa e la presenza di presidenti di varie associazioni, dalla Proloco al Forum dei Giovani passando per il basket e il periodico locale Altirpinia. Davanti al Comune esplode la gioia: foto e applausi per Gioino e i suoi che affronteranno la campagna elettorale con uno spirito molto diverso rispetto a cinque anni fa.

Salzarulo aveva annunciato l’intenzione di correre come candidato sindaco già a inizio agosto. Nei giorni scorsi per lui pure un incontro con l’ex deputato Giuseppe De Mita e il consigliere regionale Livio Petitto, senza però riuscire a trovare la quadra. Questa mattina la resa ufficiale, con la mancata presentazione dei suoi in Comune per depositare la lista. Questo il comunicato pubblicato sui social: “Non esistono le condizioni per presentare la lista: ci saranno altri tempi e altre persone a interpretare il ruolo di amministratori. In questi cinque anni si è prodotto questo clima rinunciatario, di cui forse anche io porto la responsabilità. Ne faccio ammenda: auspico che a interpretare i ruoli di rappresentanza della comunità siano altri, più degni di me. Chiedo scusa a te – dice Salzarulo rivolgendosi a chi lo ha sostenuto – e a tutti gli altri che hanno dato la disponibilità a candidarsi. Ringrazio ciascuno e tutti. Sarebbe stata una bella lista, se l’avessimo completata con altre due candidature. Per quello che mi riguarda da oggi modifico la mia prospettiva: sarò orgogliosamente cittadino e, con questo ruolo inalienabile, sarò presente nella comunità”.

Lista LIONI DEMOCRATICA con Yuri Gioino sindaco:

D’Amelio Anna Lucia

D’Andrea Rocco

Di Paolo Nicola detto Santarella

Di Sapio Michele

Fonso Sabatino

Gallo Domenica detta Mimma

Garofalo Pasqualino

Pinchera Elisa

Rosamilia Giusi

Ruggiero Maria Antonietta detta Tetta

Ruggiero Salvatore

Verderosa Amato

