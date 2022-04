A Lioni lo sport è per tutti, l’evento Giocagin

18 SHARES Condividi Tweet

Il mondo dello sport, dell’associazionismo e del volontariato, le istituzioni, la chiesa e la scuola uniti in sinergia per donare gioia e felicità a chi ne ha veramente bisogno. E’ il senso della manifestazione Giocagin, in programma sabato 30 aprile 2022 presso il Palasport di Lioni dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Un evento organizzato dall’UISP, in patrocinio con il Comune di Lioni, Coni di Avellino, FISPIC, Comitato Italiano Paralimpico, e con la partecipazione di numerose associazioni locali.

“Lo sport è da sempre veicolo di integrazione sociale a tutti i livelli, lo è a maggior ragione per chi è affetto da un qualsiasi tipo di disabilità. Sono orgoglioso quindi che una tale manifestazione si svolga a Lioni – commenta il delegato allo sport del Comune di Lioni Sabatino Fonso -. Sono fortemente convinto che queste iniziative contribuiscano ad affermare l’uguaglianza, a partire dal fatto che tutti abbiano il diritto alla pratica sportiva”.

“Special event della manifestazione – aggiunge Fonso – sarà l’esibizione di torball a cura di Giuseppantonio Vitale del GSD Nuova Realtà Campana”.

Interverranno sul tema della giornata: il sindaco di Lioni Yuri Gioino, il consigliere delegato allo sport del Comune di Lioni Sabatino Fonso, la dirigente dell’istituto comprensivo “N. Iannaccone” Patrizia Vece, la dirigente dell’IISS “Vanvitelli” Marilena Viggiano, il parroco di Lioni Don Tarcisio Luigi Gambalonga, l’arcivescovo della Diocesi di Sant’Angelo dei Lombardi Pasquale Cascio, il Centro Autismo Sant’Angelo dei Lombardi, Antonio Mariano Malanga per il Centro Australia Avellino, i carabinieri della Stazione di Lioni, il presidente CONI provinciale Giuseppe Saviano, il presidente regionale CIP (Comitato paraolimpico) Carmine Mellone e la consigliera delegata Pari Opportunità della Regione Campania Rosetta D’Amelio.

