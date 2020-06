18 SHARES Condividi Tweet

“In un momento drammatico per l’emergenza Covid-19, la minoranza consiliare ‘risorge’ come Lazzaro e si fa viva dopo due anni di silenzio tombale. Una resurrezione che non ha niente di miracoloso, ma che procura solo danni alla nostra immagine turistica e alla loro reputazione politica”.

Così il gruppo di maggioranza La Primavera Caposele sulle accuse dell’opposizione. Alla base dello scontro il piano traffico e le misure di sicurezza intorno al santuario di San Gerardo.

“Sulla loro pagina – continua la maggioranza – è apparso un post (in verità molto poco apprezzato) nel quale si è fatto ancora una volta ricorso a photoshop per falsificare la realtà e ingannare i cittadini. Questa volta i falsari hanno utilizzato una foto di qualche estate scorsa per far credere che ieri a Materdomini vi fossero orde di pellegrini assembrati e senza mascherine. A un occhio attento, peró, si nota subito che le persone ritratte esibiscono tutte un tipico abbigliamento estivo, senza che nessuno di esse indossi la mascherina”.

“Le foto, quelle vere, senza ritocchi, raccontano un’altra realtà. La stessa realtà che hanno potuto vedere coi propri occhi tutti quelli che ieri, in occasione della giornata dedicata alle mamme ai bambini, sono tornati a rendere omaggio al nostro amato Santo: il flusso dei pellegrini ha fatto finalmente ritorno a Materdomini in modo ordinato e la cerimonia religiosa si è svolta nel rispetto di tutte le misure di distanziamento sociale previste per le funzioni religiose.

A tal proposito, sentiamo il dovere di ringraziare i Padri Redentoristi per le cautele adottate per favorire sia il distanziamento sociale che la disinfezione delle mani con posizionamento di gel disinfettante nei punti di accesso al Santuario. Un brutto scivolone per la banda del fotoritocco che, ancora una volta, nel tentativo maldestro di attaccare l’Amministrazione, falsifica le immagini, denigra le misure di prevenzione adottate dai padri e infligge un duro colpo all’immagine turistica di Materdomini, diffondendo l’impressione di un paese pericoloso e a rischio contagio.

Li invitiamo, per il futuro, ad adottare una comunicazione onesta e meno rancorosa, diffidando di persone poco raccomandabili. Li invitiamo a smetterla di diffondere foto falsificate ad arte, sia per il bene delle nostre attività commerciali già duramente colpite da mesi di chiusura, sia come atto di rispetto verso la comunità dei Padri redentoristi, sia nel rispetto del ruolo istituzionale che ricoprono come consiglieri comunali. Invitiamo tutti i pellegrini a farci visita, perché siamo pronti ad accoglierli in piena sicurezza. Per citare il nostro presidente De Luca, per fortuna a Caposele, a oggi, non circola il Covid ma al massimo, in qualche caso, circola il virus dell’imbecillità. E per fortuna non è contagioso“.

