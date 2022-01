A Montella riapre il Covid-residence

10 SHARES Condividi Tweet

Nelle settimane scorse era pervenuta al Comune di Montella una nota con la quale l’Asl comunicava la sua intenzione di voler riattivare il Covid-residence di Montella già operativo e fruibile durante le precedenti ondate pandemiche .

La decisione di riattivare tutti i Covid-residence della provincia era stata anche resa nota, dall’Asl, agli organi di stampa, in considerazione dell’incremento esponenziale dei dati epidemiologici che vedono la provincia di Avellino fortemente colpita. “Il Covid residence di Montella potrà quindi continuare ad offrire un servizio sanitario gratuito, efficiente ed efficace, nonché sicuro, ai pazienti Covid e le cure più adatte fino alla completa guarigione”, dice l’amministrazione in una nota.

È una scelta che il Comune di Montella ritiene opportuna – si legge nella nota – considerato l’innegabile beneficio che tutto il territorio trae dalla presenza del Covid-residence a Montella Il servizio offerto dall’Asl rimane, infatti , un aiuto fondamentale, anzi indispensabile per tutti quei cittadini colpiti dal Covid che non hanno la possibilità di isolarsi dal resto dei propri familiari durante la quarantena. Riteniamo che la decisione assunta dell’Asl sia quanto mai necessaria ai fini della tutela della salute pubblica in un momento in cui, di giorno in giorno, aumentano i contagi.

La tutela della salute pubblica rimane un obiettivo che tutti , ciascuno per la propria parte di competenza , dovremmo fare nostro e su cui responsabilmente convergere”.

