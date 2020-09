20 SHARES Condividi Tweet

“A Nusco manca un piano scuola in vista della imminente riapertura degli istituti scolastici prevista per il prossimo 24 settembre”. E’ l’accusa del gruppo di minoranza che interroga il sindaco Ciriaco De Mita sulle misure che intende adottare in vista della riapertura delle scuole “anche per rispondere e tranquillizzare genitori studenti e cittadini allarmati dalla mancanza di informazioni sull’argomento nonché dall’aumento dei casi da Covid19 registrati negli ultimi giorni non solo in Italia ma anche nella nostra provincia”.

I consiglieri di minoranza con una formale interrogazione chiedono risposte e chiarimenti all’amministrazione a guida De Mita su come intende riorganizzare la ripresa dei servizi scolastici per garantire il mantenimento della distanza di sicurezza ed il rispetto delle norme sanitarie; sulla mensa e sul trasporto e se è stata effettuata la verifica della capienza degli alunni nel rispetto delle misure di distanziamento. Inoltre la minoranza chiede se l’amministrazione si sia attivata con la dirigenza scolastica e se eventuali decisioni assunte siano state comunicate in via ufficiale anche alle famiglie degli alunni; ancora, se nei plessi scolastici è stata prevista un’aula Covid in caso di sospetti contagi e su come si intende gestire gli ingressi e le uscite dall’edificio scolastico.

La minoranza attacca chiedendo perché finora non è stato nominato un assessore con delega alla Scuola per permettere ai genitori ed a i cittadini di sapere con sicurezza a chi rivolgersi in questa materia così delicata dove ci vuole professionalità e competenza.

“In questi giorni – sottolinea il capogruppo Francesco Biancaniello – tutti i cittadini e soprattutto i genitori, gli studenti, gli operatori scolastici, il personale docente e non docente, gli operatori del trasporto scolastico, gli operatori delle mense scolastiche e comunque tutti coloro i quali svolgono una attività che direttamente o indirettamente risulta connessa al mondo della scuola, avvertono con crescente preoccupazione gli sviluppi legati alla ripresa delle attività scolastiche in quanto la diffusione del Coronavirus – Covid19 – si presenta con numeri purtroppo in aumento che vanno monitorati e tenuti sempre sotto controllo”.

“Purtroppo – continua Biancaniello – a Nusco, anche in questa materia, l’amministrazione si è fatta trovare impreparata in quanto, in un situazione di emergenza come questa, il nostro Comune avrebbe dovuto essere già pronto a pianificare e programmare gli interventi di propria competenza con apposito piano scuola da comunicare ai cittadini, come del resto da noi già chiesto ed auspicato mesi fa”.

