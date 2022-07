A Sant’Angelo apre cardiologia: ortopedia e rianimazione gli obiettivi

18 SHARES Condividi Tweet

L’ospedale Criscuoli-Frieri di Sant’Angelo dei Lombardi ha il suo reparto di cardiologia. Stamattina l’inaugurazione. Sei posti letto, uno specialista presente h24 come ha sottolineato il direttore sanitario Salvatore Frullone. Uno spazio atteso da anni e finanziato grazie ai primi fondi della strategia nazionale aree interne (Progetto Pilota dell’Alta Irpinia) e oggi c’era anche Domenico Gambacorta, consigliere della ministra del Sud Mara Carfagna, a spiegarlo. Ci sono voluti anni per i concorsi e reperire il personale medico necessario all’apertura, ma alla fine un risultato si è ottenuto.

Un risultato che però non può essere una festa oppure un punto di arrivo. Lo ha ribadito Frullone, così come il responsabile dell’Unità, Nino Macina. “I prossimi obiettivi dovranno essere ortopedia e terapia intensiva – ha ricordato il primo – fermo restando l’importanza della cardiologia che ci potrà permettere di lavorare a una rete cardiologica insieme ad Ariano Irpino e Avellino e non nascondendo le difficoltà enormi che ci sono negli altri reparti ”.

Soddisfatta la manager dell’Asl Avellino, Maria Morgante, che tra un paio di settimane lascerà l’Irpinia. Al suo posto Mario Ferrante, che avrà il compito di accompagnare l’ospedale in una fase delicatissima (in 5 anni è andato via il 50 per cento del personale e il ricambio non è avvenuto contestualmente). “Questa realtà ha bisogno di essere aiutata, ma ogni poniamo un tassello importante nell’ospedale e al servizio dei cittadini. Le difficoltà sono di tutte le realtà sul reperimento del personale medico, ma se siamo riusciti ad aprire il reparto significa che c’è la volontà e la perseveranza. Terapia intensiva e ortopedia dovranno essere gli obiettivi futuri per Sant’Angelo”.

