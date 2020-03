Abbazia del Goleto in lutto: è morto padre Wilfried

18 SHARES Condividi Tweet

Addio a padre Wilfried Krieger dei Piccoli Fratelli della Comunità Jesus Caritas. La notizia ufficiale della sua morte è stata data dalla Diocesi di Foligno con questa nota: “Vi comunichiamo la notizia della nascita al Cielo, avvenuta questa mattina a Roma. Il rito funebre sarà celebrato domani nel Cimitero di Spello, senza messa e senza la presenza del popolo in osservanza delle disposizioni della CEU per il contrasto della diffusione del coronavirus. La Santa Messa sarà celebrata quando le condizioni sanitarie lo permetteranno. Protesi alla gioia pasquale, ci stringiamo ai Piccoli Fratelli con affetto e ringraziamo il Signore per il bene che ha compiuto nella vita di fratello Wilfried”.

Il frate era stato ricoverato nei giorni scorsi. Non è deceduto per coronavirus. “A tutti noi, in modo particolare a quanti lo hanno conosciuto all’Abbazia del Goleto, ci lascia l’esempio di una Vita donata sino alla fine. Grazie, carissimo Wilfried, il Signore Crocefisso-Risorto ti accolga nella sua luce”, scrivono i Piccoli fratelli di Jesus Caritas. Padre Wilfried era stato in Irpinia fino a qualche anno fa, in una delle fasi di maggiore splendore per l’abbazia, sottoposta a importanti lavori di restauro. In un’intervista di qualche anno fa diceva: “Il Goleto è un luogo di accoglienza del profondo; … le pietre parlano se le sai ascoltare per poi restaurare il mistero che vi è racchiuso dentro, come in un’urna; … bisogna restaurare primariamente il Silenzio che c’è dentro le rovine, le ferite architettoniche: questo il punto chiave per un giudizio sulla qualità dell’opera in corso; restaurare con amore l’immateriale, il mistero, la cui radice greca è appunto silenzio“.

