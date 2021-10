“Dopo 55 anni il Comune di Cassano Irpino si occuperà delle visite alla sorgente Pollentina. Grazie a questo storico accordo con Acquedotto Pugliese, il Comune di Cassano Irpino, avvalendosi della collaborazione della Pro Loco Forum Felix, potrà gestire una risorsa di straordinaria bellezza, che potrà fare da traino per la valorizzazione del nostro borgo e dell’intera Irpinia”. L’annuncio social arriva dal sindaco Salvatore Vecchia . Il risultato segue quello incassato qualche mese fa dall’amministrazione comunale di Caposele in relazione alla sorgente Sanità.

“Un ringraziamento alla Pro Loco, in persona del presidente Michele Napolilo, che ancora una volta dimostra l’impegnò per lo sviluppo del territorio. Un doveroso ringraziamento ai miei amministratori e, in particolare, a Rossella Sena, Sonia Palatano e Manuela Bocchino che hanno curato i rapporti con Acquedotto Pugliese nonché al consigliere Arturo De Pascale che ha curato i rapporti con la Pro Loco Forum Felix“, conclude Vecchia.