Ad Avellino il primo bar di Caffeoveggenza

Verrà inaugurato sabato 21 agosto alle ore 18.00 in Avellino in via Brigata 192/194 un bar in esclusiva mondiale il bar “Caffeoveggenza”. Infatti il bar Caffeoveggenza è l’unico bar al mondo a consentire la lettura dei fondi di caffè espresso rappresentando una nuova concezione di sorbire il caffè, ma derivante dalla millenaria pratica dalla tasseomanzia, cui si è giunti attraverso studi e ricerche condotti da vari anni da Maurizio Caso Panza, amministratore della Capa srls società proprietaria dell’attività commerciale. Gli aspetti della Caffeoveggenza consentono di sviluppare le dinamiche per adottare l’antica arte alle dinamiche di un mondo che realizza il caffè espresso con macchinari moderni e di grande qualità.

Al bar è associata l’Accademia della Caffeoveggenza per formare personale alla lettura dei fondi di caffè ed infatti proprio all’inaugurazione vi saranno assegnati i primi diplomi di Caffeoveggenza a Carmine Lauro ed a Eugenio De Lisio. I corsi della Caffeoveggenza hanno una durata di due settimane per due ore al giorno con aggiornamenti costanti e tendono a formare le conoscenze per poter poi eseguire la Caffeoveggenza e si svolgeranno dal prossimo mese e saranno a numero limitato.

