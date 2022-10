All’Istituto Agrario ‘Francesco De Sanctis’ di Avellino nasce “Irpinia Film Academy”. La Scuola Enologica di Avellino presenta l’Accademia di Cinema e Televisione con finalità formativa, didattica e professionalizzanti rivolta agli allievi interni e a chiunque voglia conoscere o affinare le competenze del settore cinematografico e televisivo. Il percorso educativo sarà ufficialmente diffuso al pubblico lunedì 31 ottobre alle ore 10.00 presso l’Aula Magna dell’Istituto Agrario di via Tuoro Cappuccini, e attivo dal 2023, da gennaio a giugno. Il piano prevede una durata di 62 ore di studio di lezioni teorico – pratico sulle tecniche recitative, competenze di ideazione e stesura della sceneggiatura, il ruolo della regia, strumenti di produzione, con conoscenza e direzione del set, montaggio e suono, direzione della fotografia e coadiuvate da workshop pratici.

“Al termine dell’iter sarà realizzato e prodotto un cortometraggio, destinato agli allievi della scuola e aperto a chiunque voglia usufruire di uno strumento di comunicazione attraverso l’arte recitativa, valido come percorso di crescita personale e, per chi vorrà, professionale – dichiara il dirigente scolastico Pietro Caterini -. La Scuola come istituzione deve essere un mezzo didattico per tutti e per ogni età. Per sé stessi, come pratica di mindfulness per la gestione emotiva in qualsiasicontesto e per affinare l’abilità comunicativa a chi vorrà raccontare il territorio construmenti efficaci.’.