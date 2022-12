Addio a Gerardo Bianco, il politico di Guardia Lombardi

18 SHARES Condividi Tweet

Addio a Gerardo Bianco, esponente storico della Dc morto a Roma questa mattina. Nato il 12 settembre 1931 a Guardia Lombardi, ha fatto parte della Democrazia Cristiana, del Partito Popolare Italiano, della Margherita e della Rosa per l’Italia. È stato deputato alla Camera per nove legislature, dal 1968 al 2006, e anche ministro della Pubblica istruzione dal 27 luglio 1990 al 13 aprile 1991 nel governo Andreotti VI ed ex segretario nazionale del Partito popolare italiano.

