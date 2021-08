Afghanistan, la Campania accoglierà cooperanti della missione italiana

16 SHARES Condividi Tweet

La Regione Campania, con la Protezione Civile regionale e le proprie strutture sanitarie, ha dato la disponibilità al Governo all’accoglienza di cooperanti e collaboratori della missione italiana in Afghanistan, provenienti da Kabul attraverso il ponte aereo in corso.

Al loro arrivo a Roma, nei prossimi giorni saranno trasferiti secondo necessità anche in Campania per il periodo di dieci giorni di quarantena previsto per quanti risultano negativi al tampone. L’Unità di Crisi è già pronta, e nella giornata di domani saranno definiti con il Dipartimento della Protezione Civile il programma e le modalità di accoglienza.

