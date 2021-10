20 SHARES Condividi Tweet

Nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la Giunta Regionale ha approvato la delibera con la quale la Campania chiede al Governo di finanziare attraverso 641 milioni del PNRR, l’overbooking maturato sul PSR 2014-2020.

“Grazie all’attenzione che ha sempre dimostrato il Presidente De Luca – ha dichiarato l’Assessore regionale all’Agricoltura Nicola Caputo – riusciamo a dare una risposta concreta a tanti che in questi anni hanno atteso i tempi lunghissimi della burocrazia. Con le risorse richieste saranno finanziati i progetti ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria dei bandi. Una grande occasione per l’Agricoltura campana – conclude Nicola Caputo – per quel salto di qualità necessario per affrontare le sfide del futuro”.

Per la TI 4.1.1, 938 progetti per un valore di 244.312.047,24 euro; per il Progetto Integrato Giovani, 1.241 progetti, per un valore di 308.971.047,61 euro; per la TI 4.4.2, 257 progetti, per un valore di 42.375.125,81 euro; per il Progetto Collettivo di Sviluppo Rurale, 42 progetti (42 interventi pubblici proposti da comuni e 102 attività produttive proposte da soggetti privati), per un valore di 45.257.263,07 euro.

