Aiello del Sabato, sui rifiuti interrati la battaglia di Lomazzo

Questa mattina sopralluogo congiunto a seguito della video-denuncia del consigliere comunale di Aiello del Sabato Manlio Lomazzo. I Carabinieri Forestali di Forino e la locale Stazione dei Carabinieri hanno potuto constatare la fondatezza della denuncia del consigliere, per cui verranno attivate tutte le procedure di legge per il ripristino e la bonifica di quei luoghi.

“Finalmente, dopo anni di appelli inascoltati alla mia amministrazione comunale, questa mattina sono state poste le basi perché quello scempio venga trattato come si deve, i rifiuti vengano rimossi e quei luoghi possano tornare a splendere dopo anni e anni di menefreghismo e superficialità”. Così il consigliere Lomazzo commenta il sopralluogo effettuato stamane insieme ai militari nei posti da lui indicati quali luoghi abituali dell’abbandono incontrollato di rifiuti.

“Quando, da consigliere comunale, per risolvere un problema sul proprio territorio, bisogna ricorrere alle denunce, vuol dire che c’è qualcosa che non va. Avrei preferito sicuramente che si prendesse atto della situazione, così da poter programmare interventi, anche in base ai tempi e alle risorse del comune. E invece saranno Forze dell’Ordine e Procura a dettare i tempi. Dopo anni di appelli caduti nel vuoto, è il caso di dire: meglio così.”, chiude il consigliere.

