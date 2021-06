Al via Camminirpini, l’educazione al benessere di Acli Avellino

18 SHARES Condividi Tweet

Prende il via sabato 3 luglio CAMMINIRPINI, il progetto di educazione al benessere psico-fisico promosso dal sistema delle ACLI irpine. Come è fin troppo evidente dal titolo adottato, l’iniziativa consta di un ciclo di passeggiate nei Comuni della Provincia di Avellino, per promuovere salute e socialità, nonché conoscenza del territorio.

“Camminare è una delle prime cose che iniziamo a fare da bambini; è un esercizio assolutamente naturale –precisa Massimo De Girolamo, Presidente provinciale dell’U.S. ACLI – e per millenni è stato questo l’unico mezzo per spostarsi, per trovare cibo, per conoscere altre persone. Camminare fa bene a tutto l’organismo; il movimento viene consigliato a tutte le età come un vero e proprio farmaco per la cura e la prevenzione delle malattie cardio-vascolari e del diabete. Camminando si regola il metabolismo, si riduce la pressione arteriosa e diminuisce l’incidenza dei tumori; si rinforzano inoltre i muscoli della cassa toracica e si migliora la ventilazione polmonare. Bastano questi elementi a chiarire perché una associazione di promozione sportiva come l’Usacli ha ideato questa iniziativa che si svolge in molte Province italiane e sta riscuotendo un notevole successo”.

L’ambizione degli organizzatori è anche la trasformazione della passeggiata in autentico “viaggio”; il viaggiare a piedi può sembrare una cosa da atleti, da asceti o da camminatori allenati e un tantino stravaganti ed alternativi; è invece una esperienza molto naturale, alla portata di qualsiasi persona e l’unico sacrificio o privazione che comporta è quella di rinunciare ai consueti mezzi di trasporto, riscoprendo l’utilità delle proprie gambe e dei propri piedi. Un viaggio a piedi può significare tante cose, soprattutto allenare il corpo e la mente al cambiamento e alla scoperta di noi stessi e di ciò che ci circonda: i Paesi, le storie, le persone, gli animali, i sapori e gli odori. Se vogliamo è anche una forma di turismo particolare, economico e sostenibile, rispettoso del territorio e dell’ambiente.

“CamminIrpini può rappresentare una occasione di turismo lento, una forma di turismo che si sta affermando già da tempo –afferma il Presidente delle ACLI di Avellino, Alfredo Cucciniello– ed anche nella nostra Provincia aumentano le iniziative che hanno più o meno le stesse finalità di CamminIrpini, e questo è sicuramente un bene; la pandemia ha portato cambiamenti notevoli sul piano sanitario, economico e sociale: un vero e proprio choc esistenziale; stanno cambiando il modo di vivere, gli interessi e le modalità, e quando si ricomincerà a viaggiare cambierà anche il turismo. Proprio queste forme di turismo lento torneranno utili, perché ci consentiranno un viaggio diverso, motivato da uno scopo che è principalmente la scoperta del territorio e delle comunità che lo abitano, la riscoperta delle relazioni umane, ultimamente molto sacrificate, e anche di noi stessi. E quando ci sarà la voglia e la possibilità di girare per il mondo parleremo in maniera più consapevole ed entusiasta, con orgoglio e fierezza, del nostro Paese, dei nostri luoghi, diventando, magari, promotori ed ambasciatori dei nostri territori.

Intaccando poco o per nulla il nostro portafoglio, daremo un contributo al nostro ambiente, rigenerando l’aria dei nostri Paesi e rendendoli più vivibili; esploreremo località a noi vicine eppure spesso sconosciute, apprezzando la natura incontaminata e quanto possiamo e dobbiamo fare per salvaguardarla. Potremo riscoprire, con passo mai affrettato, quale inestimabile patrimonio di arte, storia e cultura si racchiude nella nostra Irpinia, Vivremo esperienze che ci riporteranno alle nostre origini e rialleneranno i nostri cinque sensi: impareremo forse a vivere con meno stress, con calma, liberi da condizionamenti psicologici e tolleranti con noi stessi e le persone che ci circondano, solidali e senza pregiudizi e, probabilmente, saremo piccoli attori di sviluppo, partner di Amministrazioni ed Enti che hanno a cuore i loro territori, ed esempio per Istituzioni spesso prive di idee, sonnacchiose o che, inseguendo progetti faraonici, collezionano ingiustificate assenze e ritardi”.

A CAMMINIRPINI hanno già dato il loro sostegno altre Associazioni del territorio, come Scarpesciote che documenterà i vari cammini e Terrafuoco, il cui presidente Massimo Vietri farà da accompagnatore nel primo appuntamento previsto per sabato 3 luglio, alle ore 17.00, con una passeggiata di un paio d’ore nel Centro Storico di Avellino, con tappe scontate ed altre meno note: si andrà dalla Collina della Terra, con il Duomo e la sua Cripta, alla Torre dell’Orologio, alla casa che ospitò Victor Hugo da bambino, ma anche alla cripta e alla Chiesa di San Biagio e poi ai cunicoli longobardi, alle Chiese di Monserrato e San Nicolillo, alla Fontana di Bellerofonte e alla Fontana di Grimoaldo, al Casino del Principe col suo magnifico ipogeo.

Per informazioni ed adesioni, gli interessati possono rivolgersi alle ACLI di Avellino, Via De Renzi,28 di persona o telefonando allo 0825 456604

Condividi su: