Al via in Irpinia le vaccinazioni in azienda: 450 alla HS Company

Sono partite questa mattina le vaccinazioni in azienda anche in provincia di Avellino. Il protocollo tra Asl e Confindustria era stato messo a punto un mese fa. In programma nella giornata di oggi 671 iniezioni negli hub allestiti da Biogem (Ariano Irpino), Cofren (Avellino), De Matteis (Flumeri), Elcon Megarod (Montefredane), Gruppo Bruno (Grottaminarda), Hs Company (Montemiletto), Monsud (Avellino) e Zuegg (Luogosano). Nei prossimi giorni toccherà altre realtà associate all’Unione industriali.

“Sono partite le vaccinazioni presso il piano terra della palazzina A del nostro polo informatico HS di Pietradefusi. In totale verranno vaccinate circa 450 persone. Ringraziamo il direttore generale della Asl Avellino Maria Morgante e il presidente di Confindustria – Avellino Emilio De Vizia, per aver creato delle procedure che consentissero alle aziende di creare hub vaccinali all’interno delle stesse al fine di vaccinare i propri dipendenti. Il primo dipendente ad essere vaccinato è stato Claudio Annecchiarico di 38 anni. Lavora in HS da circa 20 anni”, riferisce l’amministratore unico Giuseppe Pasquariello.

