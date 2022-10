24 SHARES Condividi Tweet

Il FAI Giovani di Avellino organizza una giornata dedicata alla riscoperta dell’oro blu: domenica 30 ottobre i giovani del FAI, accompagnati dai professionisti dell’ABC Napoli, vi guideranno in una passeggiata presso le Sorgenti Urciuoli dell’Acquedotto del Serino, sito a Villa San Nicola, fraz. Cesinali.

L’evento è aperto a tutti, iscritti e non iscritti, che sostengono il FAI e desiderano vivere una domenica immersi nella natura e nella storia di questo importante monumento storico e ambientale. Un’occasione da non perdere per tornare a scoprire questo luogo speciale, ancora poco conosciuto nel nostro territorio. Una nuova opportunità per sostenere la missione del FAI. I volontari vi guideranno nei punti più importanti della storia del luogo, illustrando lo studio professionale condotto negli ultimi 6 anni sulla risorsa idrica del nostro territorio.

Cosa vedrete nella passeggiata FAI

Superato il check-in di sicurezza, sarete immersi in un ampio parco verde che percorrerete fino al punto FAI, dove i volontari vi accoglieranno per la registrazione all’evento. La passeggiata comprende la visita alle vestigia dell’acquedotto sannitico, l’antico impianto del 1800 e l’impianto moderno. Vivrete da vicino la potenza della nostra risorsa idrica entrando all’interno della camera di raccolta. La raccomandazione è di essere provvisti di una mascherina, da indossare all’interno della camera di raccolta, per ragioni di sicurezza.

Come partecipare all’iniziativa

La sensibilità del luogo impone grande rigore e rispetto per l’ambiente, pertanto la prenotazione è obbligatoria e i posti sono limitati. La prenotazione è possibile solo tramite una richiesta via mail all’indirizzo avellino@faigiovani.fondoambiente.it e sarà valida solo dopo aver ricevuto conferma.

I turni di visita previsti:

ore 10:00

ore 10:45

ore 11:30

ore 12:15

ore 14:30

ore 15:15

ore 16:00

