Zona rossa, arancione o gialla. Non stiamo parlando dello schema cromatico adottato dal Governo per gestire la situazione epidemiologica nelle Regioni italiane dopo l’avvento del covid-19. Parliamo invece delle allerte della Protezione civile. Tre colorazioni che corrispondono ad altrettanti livelli di pericolosità idrogeologica. Ormai frequenti pure nei mesi estivi, in un territorio che soffre di cronico dissesto, i bollettini della Protezione civile regionale sono soprattutto pane per i denti di sindaci e consiglieri comunali nel periodo invernale. Ancora di più in Irpinia, dove alle piogge e al vento spesso si aggiungono nevicate e gelo.

Ieri l’allerta era così sintetizzabile. “Dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani: Allerta Rossa su zone 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto Cilento), 8 (Basso Cilento); Allerta Arancione su zone 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 7 (Tanagro); Allerta Gialla su zone 2 (Alto Volturno e Matese) e 4 (Alta Irpinia e Sannio)”. I Comuni si sono affrettati a diffondere l’allarme sulle pagine social, anche con l’effetto a tratti comico, di dover retrocedere rispetto a decisioni prese soltanto qualche ora prima. Un esempio per tutti Caposele: nella mattinata era stato comunicato il rientro in classe degli studenti dalle materne alla seconda elementare, verso le 20 dietrofront e nuova comunicazione di scuole chiuse per maltempo.

Caposele in zona rossa quindi, come pure Lioni e Montella. Torella dei Lombardi, Sant’Angelo e Teora invece in gialla. Ma perché? Non è tutta Alta Irpinia? E Ariano? E Avellino città? A leggere il bollettino e la suddivisione della Campania in aree si va un po’ in confusione. Sì perché la Protezione civile conosce ragioni che noi comuni mortali non conosciamo. Parametri (dati altimetrici, litologici, morfologici) che cozzano con le mappe del territorio ormai sedimentate nelle nostra mente. E pure capire le allerte meteo diventa faccenda complessa.

Per provare a saperne di più, ci viene in aiuto il servizio Polaris dell’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) del Cnr. Si scopre così che la provincia di Avellino risulta divisa in tre blocchi: Camp-3, Camp-4 e Camp-5. Tutto il versante ovest del territorio, comprese le città di Avellino, Montoro e Solofra, rientrano sotto la voce “Penisola Sorrentino – Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini”. Ma fanno parte dell’area, che si presenta prevalentemente montuosa, pure Chiusano San Domenico, Castelvetere sul Calore, Montemarano e Volturara.

L’Alta Irpinia propriamente detta invece risulta sdoppiata. La maggior parte dei 25 Comuni che la compongono risiede in zona 4 denominata appunto “Alta Irpinia – Sannio”. E’ un territorio molto esteso, che comprende pure l’Arianese, la Baronia, tutta l’Ufita e il Calore e anche la cittadina di Atripalda. Quasi esclusivamente collinare, con i due grandi laghi artificiali di Conza della Campania e San Pietro a Monteverde. I paesi di Caposele, Calabritto e Senerchia, ma pure Montella, Lioni, Nusco, Cassano e persino Bagnoli Irpino ricadono invece nella zona 5 “Tusciano, Alto Sele”. E’ un’area perlopiù montuosa e collinare della quale fa parte il Parco Regionale dei Monti Picentini, oltre a Battipaglia e Campagna.

Ecco spiegato perché quando il bollettino dice che è prevista neve in Alta Irpinia in realtà nevica sul Formicoso e ad Ariano, ma non a Nusco, oppure perché quando sui Monti Picentini dovrebbe piovere, sul Laceno splende il sole o giù di lì.

