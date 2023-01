22 SHARES Condividi Tweet

Lunedì 2 gennaio 2023, alle ore 17.00, presso la sede storica in via Olindo Preziosi, 8, si svolgerà il Concerto per il Nuovo Anno organizzato dall’Università Irpina del Tempo Libero, Associazione della Terza Età, storico riferimento cittadino per la diffusione della cultura e della formazione didattica. La rinomata Istituzione avellinese, giunta al suo 34° anno di attività grazie all’impegno profuso dalle famiglie Imbimbo-Di Grezia, punterà alla valorizzazione dei giovani talenti irpini per offrire al suo pubblico un evento musicale di grande valore artistico.

Musiche di Vivaldi e Dragonetti saranno eseguite dai musicisti Antonio Fusco al violino, Mariano Fusco al violoncello ed Eduardo Marino al contrabasso, accompagnati da Domenico Fusco al pianoforte e da Silvano Maria Fusco al violoncello. Si tratta di giovani talentuosi del panorama musicale regionale, già punti di riferimento artistico sul territorio grazie alle loro innate e riconosciute abilità musicali.

L’evento è a ingresso libero ed è il modo dell’Istituzione avellinese per augurare a tutti gli intervenuti un felice anno nuovo in musica e in armonia, in un momento di ripresa collettiva e di fiducia rinnovata in seguito ad eventi socio-sanitari che avevano impedito la condivisione di arte e bellezza. Il Concerto è organizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale “Sannio Arte e Cultura”.

