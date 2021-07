Alta Irpinia: cinque denunce tra Guardia e Andretta

16 SHARES Condividi Tweet

I Carabinieri della Stazione Forestale di Sant’Angelo dei Lombardi hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino quattro uomini di Guardia Lombardi, per il reato di “Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di sito protetto”. Gli stessi, a Morra De Sanctis, all’interno del perimetro del sito di importanza comunitaria “Boschi di Guardia Lombardi e Andretta”, avevano illecitamente proceduto al taglio di una ventina di piante di quercia. Elevate sanzioni amministrative per un importo totale di oltre mille euro.

Ad Andretta, invece, è stato denunciato il proprietario di un fondo agricolo ritenuto responsabile di “Abusivismo edilizio”: dall’accesso ispettivo emergeva l’illecita realizzazione di uno scavo di sbancamento e livellamento della superfice del terreno con la realizzazione di un terrazzamento di 53 metri di lunghezza e della larghezza media di circa 2,7 metri, il tutto in assenza di titolo autorizzativo.

