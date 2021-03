Alta Irpinia, Classe di Lettori funziona: ‘Un ponte tra scuola e case editrici’

26 SHARES Condividi Tweet

“La letteratura è qualcosa di vivo e dinamico. E la letteratura giovanile gode anche di ottima salute”. Chiara Cavallaro, avvocato e scrittrice, è da tempo convinta delle sue affermazioni. Dopo anni di ricerca e studio del settore è riuscita a dimostrarlo con il progetto “Classe di lettori”, ideato per l’associazione “La Prediletta aps” di Lioni in collaborazione con l’istituto comprensivo “Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi, polo formativo accreditato per i docenti dell’Alta Irpinia, e la rivista specializzata Andersen.

L’idea di Chiara è piaciuta prima al Centro per il libro e la lettura, emanazione del ministero per la Cultura, che l’ha finanziata; poi ha conquistato i 40 insegnanti che per sei incontri nell’arco di un mese hanno partecipato a webinar e lavorato alla redazione della guida al distintivo Classe di lettori (consultabile qui). Un riconoscimento che verrà attribuito a tutte le classi di scuola media italiane che vorranno cimentarsi fino a febbraio 2022 in percorsi di lettura.

“Abbiamo voluto fornire agli insegnanti degli strumenti pratici per coinvolgere gli studenti nella lettura – spiega l’avvocato Cavallaro -. Nei nostri incontri-laboratorio, abbiamo stimolato le idee dei docenti per dare loro un diverso approccio alla letteratura giovanile e aiutarli a trasmettere il piacere di un buon libro. Oltre alla formazione degli insegnanti, abbiamo puntato sulla creazione di una rete della lettura e appunto della guida”. Proprio la determinazione a dare continuità all’iniziativa e il coinvolgimento di tante realtà territoriali specializzate, come la Festa del libro di Sant’Andrea di Conza, il Book Festival di Conza e la Biblioteca provinciale “Capone”, sono state le carte vincenti di “Classe di lettori”.

Trecento i libri messi a disposizione degli insegnanti, alcuni dei quali sono stati inseriti in una bibliografia ragionata suddivisa per argomenti del corso. Undici gli istituti altirpini coinvolti, otto le case editrici con diverse specialità, nove i formatori provenienti da tutta Italia. “La pandemia – aggiunge l’ideatrice –, pur privandoci dei momenti inizialmente previsti in presenza e itineranti nelle diverse scuole coinvolte, ci ha dato un’opportunità in più. La modalità webinar ci ha consentito di coinvolgere le case editrici e i responsabili di riviste e premi letterari nazionali (Premio Strega per ragazzi, Mare di Libri, International Kids ad esempio) così da sopperire alla mancanza di contatto diretto con i libri. Il mondo dell’editoria per ragazzi è alla ricerca di insegnanti interessati a saperne di più, ma spesso i docenti non sanno a chi rivolgersi e quali strumenti utilizzare. Noi abbiamo creato ponti”.

Il progetto, vincitore del bando nazionale “Educare alla lettura” 2019 del Centro per il libro e la lettura, ha ricevuto nel convegno di presentazione il plauso dell’ex ministra per l’Istruzione Lucia Azzolina in quanto “arricchire ulteriormente il mondo della scuola con la bellezza della letteratura, facendosi ispirare ed emozionare dai racconti di tanti autori, è un’opportunità di crescita e di scoperta per tutti”. Le lezioni sono state affidate a: Andrea Valente, Daniele Aristarco, Rosario Esposito La Rossa, Monica Morini, Gaia Guarino, Angiola Rosamilia, Chiara Cavallaro, Vernicefresca Teatro, La casa dei conigli.

Comments

comments

Condividi su: