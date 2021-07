Alta Irpinia, il progetto forestazione si presenta a Calitri

18 SHARES Condividi Tweet

A Calitri si presentano i risultati e le future strategie del progetto Afai. E’ il segmento della forestazione inserito nel percorso del progetto pilota dell’Alta Irpinia, che sfrutta fondi regionali per provare a fare economia del legno o dal legno. Non solo direttamente, ma anche attraverso strategie turistiche. Come? La possibile creazione di un’azienda forestale o di un’agenzia di sviluppo che tenga insieme amministrazioni e privati sono due strade.

Programma molto ricco martedì 6 luglio nella sala della comunità montana o in alternativa nei locali della Fiera di Calitri se il numero di iscritti sarà particolarmente alto. Misure anti-covid, si entra con tampone o attestato di vaccinazione.

L’apertura del convegno “Progetto StartUp Afai” è prevista ale 14.30 con gli interventi di Marcello Arminio, presidente dell’ente montano altirpino. A seguire Gelsomino Centanni, collega della comunità montana Terminio-Cervialto. Poi Vincenzo Luciano, presidente Uncem Campania. Chiudono la prima parte Nicola Caputo, assessore regionale all’Agricoltura, e Domenico Gambacorta, consigliere Strategia nazionale per il Sud e la coesione territoriale.

Chiara Salerno del Crea, sul responsabile unico del progetto Raoul Romano e la funzionaria regionale Dora Renzuto Iodice entreranno nei dettagli del piano forestazione. Ma la giornata non termina qui, perché dalle 16.00 sono previsti gli interventi aperti dei sindaci dell’Alta Irpinia. Momento interessante anche per capire gli umori dopo la fase che ha portato all’approvazione della nuova convenzione.

