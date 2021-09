20 SHARES Condividi Tweet

Dopo la pausa di agosto tornano a riunirsi i 25 sindaci dell’Alta Irpinia. Si parlerà della candidatura per accedere ai dottorati comunali. L’appuntamento è a Lioni martedì 14 settembre, nella sala consiliare, anche perché la scadenza per la misura sui dottorati (fondo sviluppo e coesione) è prevista per il prossimo 20 settembre. Ma la riunione potrebbe anche essere il primo passo, non ancora quello decisivo evidentemente, per l’elezione dei vertici del progetto pilota stesso. Si eleggerà, non si sa quando, un presidente e sei membri di un comitato direttivo.

Intanto 10 comuni su 25 avranno un nuovo consiglio comunale il 4 ottobre. Ma domani potrebbe essere l’ultima volta al tavolo dei 25, almeno per i prossimi anni, per alcuni dei sindaci non ricandidati. Come Stefano Farina, che non proverà il tris a Teora. Come Francesco Ricciardi per Monteverde.

Tempi stretti per accedere alle risorse del Pnrr come zona facente parte della Strategia aree interne, ma intanto le fasce tricolore sono chiamate a individuare quelle figure di vertice che abbiano una larga condivisione, la più larga possibile. Cosa non semplicissima, perché i movimenti al Progetto pilota sono anche legati ai rinnovi al Consorzio dei Servizi Sociali (oggi il presidente è Farina), alla Comunità montana Alta Irpinia (adesso retta da Marcello Arminio, sindaco di Bisaccia) e alle prossime elezioni provinciali. Insomma, il classico puzzle.

