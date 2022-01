Alta Irpinia, prima nevicata dell’anno

10 SHARES Condividi Tweet

L’allerta meteo diramata dalla Protezione civile della Regione Campania sarà valida fino alle 8 di martedì 11 gennaio. Intanto nevica su tutta la provincia di Avellino, in particolare in Alta Irpinia dove nella mattinata si sono registrati i primi disagi sulle strade.

Scuole chiuse però su tutto il territorio altirpino. I sindaci avevano diffuso ordinanze ad hoc per gli istituiti di ogni ordine e grado: istituti che nella stragrande maggioranza delle realtà non riapriranno nemmeno ad allerta terminata in virtù dello stop alla didattica in presenza causa Covid.

Sul fronte viabilità (e non solo) si preannuncia una lunghissima giornata di lavoro per i Vigili del Fuoco, già pronti a intervenire con le squadre di Bisaccia, Lioni, Montella.

in aggiornamento

