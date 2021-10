26 SHARES Condividi Tweet

Il Coordinamento Campano per l’Acqua Pubblica, in collaborazione con il Comitato Acqua Bene Comune Avellino aspettando Godot e con il Comitato Sannita Acqua Bene Comune, organizzano un incontro con padre Alex Zanotelli. Si discuterà del pericolo che la richiesta di fallimento dell’Alto Calore metta a rischio la gestione pubblica dell’acqua in Irpinia e nel Sannio e del tentativo di escludere i distretti idrici del Sud dai fondi destinati al PNRR, per favorire le gestioni private.

L’incontro è organizzato in occasione della Carovana dell’Acqua voluta dal Forum Italiano per l’Acqua e si terrà lunedì prossimo, 18 ottobre, con inizio alle ore 17.00, nella sala Lioni ex Carcere Borbonico ingresso di via Dalmazia.

Condividi su: