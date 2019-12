18 SHARES Condividi Tweet

“Non spegnere i piccoli negozi, perché spegni il tuo paese!”. È lo slogan scelto dai piccoli commercianti di Calitri in risposta all’iniziativa di Amazon nel borgo altirpino. La multinazionale sarà oggi in piazza della Repubblica per accendere l’albero di Natale e portare doni alle associazioni.

Ieri la pubblicazione del manifesto, in cui si legge: “Un colosso mondiale ha scelto un piccolo paese per una grande operazione di marketing, ma un piccolo paese con grande rispetto per la sua storia può anche intraprendere una colossale iniziativa di sensibilizzazione! Pur considerando i risvolti positivi dell’iniziativa messa in campo dal colosso Amazon per il nostro piccolo borgo, non possiamo non evidenziare come il crescente ricorso a questo tipo di acquisti stia inesorabilmente compromettendo la possibilità di sopravvivenza dei piccoli negozi. Per questo motivo, pur essendo pienamente consapevoli che ognuno abbia la piena libertà di scegliere come utilizzare le proprie risorse economiche, vogliamo richiamare l’attenzione su quale potrebbe essere la realtà di un piccolo centro di qui a pochi anni. Lo faremo spegnendo le nostre insegne e vetrine per un’ora dalle 18:00 alle 19:00 di mercoledì 18 dicembre. Semplicemente ci preme porre una domanda. Siamo davvero sicuri che il risparmio di oggi valga la scomparsa dei piccoli negozi che quotidianamente danno un servizio?”.

Ma arriva anche la replica del sindaco Michele Di Maio: “Visto che si stanno scrivendo bugie, vi informo che Amazon domani non vende prodotti ma regala alla nostra Comunità e alle scuole 30.000 euro, nonché una visibilità che in questo momento si aggira intorno alle 54.000 visualizzazioni. Lo Sponz ne fa 15.000. Migliaia di persone mi stanno contattando per venire a Calitri. Aggiungo che Kiss kiss farà una diretta su tutto il territorio nazionale, sempre gratis. Più di così…”.

Appuntamento alle 18.00. Con un albero acceso e le luci di molti negozi spente.

