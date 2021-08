Amministrative 2021 a Monteverde, il Pd sostiene Santoro

Il circolo Pd di Monteverde è pronto a sostenere, nella sfida delle Amministrative, Leonardo Santoro con il suo progetto “Per il mio paese”. Nei giorni scorsi l’incontro tra il candidato in pectore e i democratici del borgo amministrato attualmente da Franco Ricciardi.

“Ci ha colpiti il progetto e la determinazione nel voler dare nuovo slancio e nuove possibilità alla nostra comunità e l’invito ad un gesto di unità e responsabilità, utili a superare gli steccati che ancora oggi si ergono ed impediscono il confronto. In particolare abbiamo potuto apprezzare e condividere la sensibilità sui temi della socialità e dei pubblici interventi a favore delle fasce più deboli della popolazione, come pure i temi della residenzialità, del ripopolamento e dell’agricoltura. Temi questi molto cari al PD ed in generale a quelle persone che hanno sempre temuto un futuro vuoto fatto di sola immagine, mentre il paese si impoverisce della progettualità vera, cercando nell’effimero risposte che non potranno mai arrivare”, riferisce il circolo dem.

“Il gruppo della sezione PD di Monteverde ritiene che la sollecitazione al progetto “Per il mio Paese”, debba essere accolta e sostenuta con convinzione e positività, per dare nuove chances di sviluppo e successo. Un successo come quello conosciuto e non capitalizzato del grande evento dello Spettacolo dell’acqua, che aveva dato impulso e notorietà oltre ogni aspettativa, ma che sarebbe stato auspicabile tradurre in effetti concreti sulla economia del paese e sulla condizione di vita dei residenti. Viviamo quotidianamente sulla nostra pelle il dramma di una morte lenta della comunità. Una comunità chiusa nei suoi pregiudizi cosi come nelle sue contrapposizioni, figlie di storie politiche e sociali non sempre edificanti e costruttive. Una comunità che sembrerebbe aver perso la capacità dell’insieme, al contrario di quanto avveniva nell’immediato dopo guerra, quando il contributo di ogni singolo era un modo di essere appartenenti alla stessa storia di tutti i Monteverdesi”, continua la nota.