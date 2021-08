20 SHARES Condividi Tweet

Dopo la presidente della Pro Loco Maria Antonietta Ruggiero, arriva l’ufficialità di un’altra candidatura nata nell’alveo delle associazioni comunali a sostegno di Yuri Gioino, nelle Amministrative di Lioni. Il numero uno del Forum dei Giovani, Michele Di Sapio, annuncia su Facebook l’intenzione di correre per un posto in Consiglio comunale. E’ quindi la seconda novità conclamata della tornata elettorale nel paese altirpino.

“Ho firmato l’accettazione di candidatura con la lista “Lioni Democratica” e con Yuri Gioino candidato sindaco. Mi piacerebbe continuare ad impegnarmi per questo Paese, in un ruolo diverso rispetto ad oggi, ma con la stessa passione e lo stesso entusiasmo che hanno caratterizzato questi splendidi anni alla guida del Forum dei Giovani Lioni”, scrive Di Sapio sui social.

“Ho condiviso con i ragazzi del direttivo un percorso straordinario, un pezzetto di vita lungo quasi tre anni in cui ho ritrovato una nuova famiglia, il che potrebbe sembrare ridondante, ma vi assicuro che non lo è. A loro, i miei amici, va il mio ringraziamento e la mia gratitudine – continua il giovane -. Ringrazio Chiara Ciotta che avrà il compito, da Vice Presidente, di guidare il Forum fino al prossimo rinnovo, in seguito alle mie dimissioni dalla carica di Coordinatore. Ringrazio, infine i giovani di Lioni, tutti e indistintamente per aver partecipato, donandomi e donandoci una soddisfazione non quantificabile”.

“Nei prossimi anni ci attendono numerose sfide. Mi candido in una squadra che ha dato prova di saper lavorare nell’interesse di Lioni, a cui darò il mio contributo e le mie idee per il bene delle cittadine, dei cittadini e del paese che amiamo, con l’augurio che la mia candidatura possa fungere in ogni caso da spunto e da collante tra i giovani e la politica, quella bella, fatta di ideali e valori”, conclude.

