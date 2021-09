Amministrative a Lioni, liste alla stretta finale

14 SHARES Condividi Tweet

Con la presentazione sui social di altre due candidature, salgono a sei i nomi ufficializzati a Lioni nella lista a sostegno del sindaco uscente Yuri Gioino. Amato Verderosa, docente all’istituto “Vanvitelli” e avvocato, nei giorni scorsi aveva spiegato: “Ho deciso di concretizzare, attraverso la mia candidatura, il mio forte legame con questa terra e con questa comunità. Intendo mettere a disposizione tutte le energie soprattutto nei settori di mia competenza: la scuola e la legalità. Il mio principale obiettivo sarà quello di offrire il mio contributo concreto al posto che amo più di ogni altra parte al mondo: la nostra Lioni”.

Più travagliata la scelta per Pasqualino Garofalo, delegato tra le altre cose alle Protezione civile, e primo tra i consiglieri uscenti a annunciare pubblicamente la candidatura. “Nulla è semplice. Quante volte mi sono detto: È giusto ricandidarsi? È giusto sottrarre tempo alla famiglia e al lavoro? Questi cinque anni hai fatto davvero quello che i tuoi concittadini chiedevano? Di sicuro, ho fatto quanto nelle mie possibilità per risolvere quanti più problemi. Credo sia sempre importante lavorare per ciò in cui si crede, come spero di aver fatto, così come circondarsi di persone ed esperienze nuove non può che farci crescere. Tutti sbagliano e, ne sono consapevole, avrei voluto fare molto di più. Ma ci ho sempre messo l’impegno, ho fatto il possibile, e quello sì che già è un traguardo! Il coraggio di continuare è la chiave per raggiungere sempre ciò che si vuole e affrontare il futuro”. Questo il suo messaggio nella serata di mercoledì.

Gioino domenica aveva sottolineato: “Abbiamo deciso di presentarci con una settimana di anticipo rispetto alle scadenze. Continueremo a farlo nei prossimi giorni, senza tatticismi e calcoli di sola convenienza. Una scelta in controtendenza, dimostrazione però che queste candidature vengono da lontano: sono il frutto di un ragionamento collettivo e non sono figlie di improvvisazione o di affannose ricerche per comporre o completare last minute la lista”. Della compagine dovrebbero far parte anche la vicesindaco Domenica Gallo, gli assessori Rocco D’Andrea e Anna D’Amelio e i consiglieri Nicola Di Paolo e Salvatore Ruggiero. Ancora avvolto dal riserbo il nome del dodicesimo elemento della lista.

Sul fronte degli avversari, che dovrebbero essere guidati da Rodolfo Salzarulo, trapela ancora poco. Nelle ultime 48 ore il professore avrebbe incontrato pure il consigliere regionale Livio Petitto e l’ex deputato Giuseppe De Mita, per favorire la composizione di una lista di respiro più ampio rispetto a cinque anni fa con l’ingresso appunto dei demitiani. Difficile che l’ex fascia tricolore possa fare un passo indietro sulla candidatura a sindaco, ma in paese c’è curiosità sui dodici che comporranno la sua lista. Dovrebbero essere della partita gli altri tre consiglieri di opposizione: Andrea Pezzella, Antonietta Gialanella e Rossella Romano.

Condividi su: