Amministrative, si vota il 3-4 ottobre in 10 Comuni dell’Alta Irpinia

Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha adottato il decreto che fissa la data del turno ordinario annuale di elezioni amministrative (comunali e circoscrizionali) nei comuni delle regioni a statuto ordinario. Le elezioni si svolgeranno domenica 3 e lunedì 4 ottobre, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci domenica 17 e lunedì 18 ottobre.

In Irpinia saranno 33 i comuni che andranno alle urne:

Aiello del Sabato, Avella, Bagnoli Irpino, Calabritto, Forino, Frigento, Guardia dei Lombardi, Lacedonia, Lauro, Lioni, Manocalzati, Montaguto, Montefalcione, Monteforte Irpino, Montefredane, Monteverde, Ospedaletto d’Alpinolo, Pago Vallo Lauro, Petruro, Pietrastornina, Roccabascerana, Rotondi, San Martino Valle Caudina, Sant’Angelo a Scala, Sant’Angelo all’Esca, Scampitella, Senerchia, Serino, Sperone, Sturno, Teora, Torella dei Lombardi e Villamaina.

Per l’Alta Irpinia si tratta di una delle tornate elettorali più interessanti: su 25 Comuni che compongono la Città dell’Alta Irpinia ben dieci vanno alle urne (in rosso). Il paese più popoloso è Lioni, una delle sfide politicamente più significative invece si avrà a Bagnoli Irpino dove la sindaca uscente Teresa Di Capua la scorsa primavera venne sfiduciata da parte della sua maggioranza in accordo con l’opposizione.

