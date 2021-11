26 SHARES Condividi Tweet

Quattro giorni di riflessione e confronto sul sisma del 23 novembre 1980 per non dimenticare e per costruire un futuro per Avellino e per l’Irpinia. La Cgil di Avellino celebra così l’anniversario del terremoto dal 20 al 23 novembre al Circolo della stampa di Avellino, una mostra, la presentazione di un libro, proiezioni e una tavola rotonda.

Si comincia sabato 20 novembre al Circolo della stampa di Avellino con la mostra fotografica “40 e non vederli”, visitabile per l’intera giornata e fino al 23 novembre. Nel pomeriggio alle 17, presentazione del volume (che raccoglie le foto della mostra) (2021, , . 120, 20,00) di Luca Daniele (a cura di Antonello Plati)

Il 23 novembre dalle 9 (e per l’intera giornata) le proiezioni dei contributi video realizzati da Chiara Rigione, Paolo Speranza e Vinicio Capossela: testimonianze, da punti di vista differenti, di quello che è stato e di quanto potrà essere. I video saranno visibili per l’intera giornata proiettati – a ripetizione – nella sala principale del Circolo della Stampa di Avellino in Corso Vittorio Emanuele.

Nel pomeriggio dello stesso giorno (23 novembre), alle 17:30, tavola rotonda sempre al Circolo della stampa “Economia della catastrofe, Pnrr e Aree interne”. Partecipano: Gianni Colucci, giornalista de Il Mattino, Franco Fiordellisi, segretario generale Cgil Avellino, Pasquale Pisano, presidente Asi Avellino, Paolo Ricci, docente dell’Università di Napoli Federico II, e Gianna Fracassi, vice segretaria Cgil Nazionale.

