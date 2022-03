Annunziata compie 100 anni: Guardia e Morra in festa

18 SHARES Condividi Tweet

Ha tagliato il traguardo dei 100 anni la signora Annunziata Portanova, residente a Guardia Lombardi, ma che da alcuni anni vive a Morra De Sanctis da sua figlia. A festeggiare l’importante traguardo dell’arzilla nonnina guardiese sono stati i figli Elena e Michele Di Savino, insieme ai nipoti e pronipoti. Grande festa e commozione nelle due comunità per lo speciale traguardo raggiunto dalla signora Portanova.

Le amministrazioni di Morra De Sanctis e Guardia Lombardi rappresentate rispettivamente dal Vice Sindaco Di Pietro e dal Sindaco Siconolfi, insieme ad una delegazione di consiglieri comunali, hanno consegnato alla signora Annunziata due targhe celebrative in ricordo dei suoi primi cento anni. Una targa reca le seguenti parole: “Ad Annunziata Portanova, testimone, artefice e custode delle tradizioni, dei valori e della storia dell’amata terra irpina, per aver contribuito ad arricchire la nostra comunità condividendo, anche attraverso la sua progenie, conoscenza, saggezza, esperienza ed amore. In ricordo del suo centesimo compleanno”.

