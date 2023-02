18 SHARES Condividi Tweet

Si è svolta ieri ad Aquilonia, di fronte ad una gremita platea, la presentazione del nuovo gruppo politico Patto per Aquilonia, nato dalla sintesi dei due gruppi Aquilonia Futura e Aquilonia Popolare. A presiedere il neonato gruppo sarà l’ex sindaco Donato Cataldo, mentre è caduta sulla figura di Antonio Caputo la scelta di candidato Sindaco.

Si tratta di una nuova realtà, che, come ben evidenziato dal logo, raffigurante il ponte romano di Pietra dell’Oglio, e dallo slogan, “un ponte per il futuro”, ambisce ad offrire una nuova visione per la comunità, proiettata al futuro, più sostenibile, attraverso la costruzione di un nuovo percorso di coinvolgimento, di condivisione di temi e di esperienze. Tra i principi fondanti del neonato gruppo politico vi sono la partecipazione attiva dei cittadini, la trasparenza dell’attività amministrativa, la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale e delle risorse del territorio. Lo strumento con cui portare avanti le istanze e definire il percorso, voluto fortemente dai riferimenti, è il programma partecipato, alla cui stesura serviranno i contributi dei cittadini, dei giovani e delle esperienze professionali.

