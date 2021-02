22 SHARES Condividi Tweet

E’ Mara Carfagna la nuova ministra per il Sud e la Coesione territoriale. La dirigente di Forza Italia, salernitana, già ministro delle Pari opportunità dal 2008 al 2011 con Berlusconi premier, ricoprirà un ruolo nel Governo Draghi. Per lei una delega senza portafoglio nel ruolo che fu di Fabrizio Barca e che fino a poche ore fa era stato del siciliano Giuseppe Provenzano del Pd. Per la neo ministra la sfida della ripresa economica e demografica delle aree interne, uno dei temi caldi della coesione territoriale, in vista dell’arrivo dei fondi del recovery plan. In chiave altirpina la nomina acquista rilevanza per la presenza sul territorio della sperimentazione della Strategia nazionale aree interne: il cosiddetto Progetto pilota.

LA COMPOSIZIONE DEL GOVERNO DRAGHI

Presidente del Consiglio dei Ministri: Mario Draghi

📌 Segretario del Consiglio dei Ministri: Roberto Garofoli

MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO

📌 Ministro per il sud e la coesione territoriale: Mara Carfagna

📌 Ministro per la pubblica amministrazione: Renato Brunetta

📌 Ministro per i rapporti col Parlamento: Federico D’Incà

📌 Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale: Vittorio Colao

📌 Ministro per affari generali e autonomie: Maria Stella Gelmini

📌 Ministro per le politiche giovanili: Fabiana Dadone

📌 Ministro per la disabilità: Erika Stefani

📌 Ministro per la famiglia e pari opportunità: Elena Bonetti

MINISTRI CON PORTAFOGLIO

📌 Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale: Luigi Di Maio

📌 Ministro dell’interno: Luciana Lamorgese

📌 Ministro della giustizia: Marta Cartabia

📌 Ministro della difesa: Lorenzo Guerini

📌 Ministro dell’economia e delle finanze: Daniele Franco

📌 Ministro dello sviluppo economico: Giancarlo Giorgetti

📌 Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Enrico Giovannini

📌 Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali: Stefano Patuanelli

📌 Ministro per la transizione ecologica: Roberto Cingolani

📌 Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Andrea Orlando

📌 Ministro dell’istruzione: Patrizio Bianchi

📌 Ministro dell’università e della ricerca: Cristina Messa

📌 Ministro dei beni e delle attività culturali: Dario Franceschini

📌 Ministro della salute: Roberto Speranza

📌 Ministro per il turismo: Massimo Garavaglia

