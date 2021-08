Aree interne, Gambacorta a Cairano con Irpinia 7x

16 SHARES Condividi Tweet

Si torna a parlare di aree interne in Alta Irpinia con Domenico Gambacorta, il consigliere per la Strategia nazionale del ministro per il Sud, Mara Carfagna. L’incontro si terrà oggi alle 18.00, in piazza San Leone a Cairano, sul tema “Non più borghi ma risorse. Un progetto per i piccoli Comuni. Dal terremoto infinito alla sfida del nuovo Mezzogiorno”.

A partire dal libro di Generoso Picone “Paesaggio con rovine” pubblicato da Mondadori, l’ex presidente della Provincia di Avellino si confronterà sui temi della rinascita e dello sviluppo delle zone dell’osso della Campania. L’introduzione è affidata a Luigi D’Angelis, sindaco di Cairano e consigliere provinciale, e interverranno anche i sindaci dell’Alta Irpinia. L’evento è a cura dell’associazione “Irpinia 7x” con la collaborazione del Comune e dell’Amministrazione Provinciale.

Condividi su: