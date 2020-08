Ariano Film Festival, Pasotti chiude l’edizione: i vincitori

16 SHARES Condividi Tweet

Si conclude, con un grande successo e una calorosa partecipazione, l’ottava edizione dell’Ariano International Film Festival (27 luglio – 2 agosto 2020), svoltasi quest’anno completamente online. Dimostrazione che il cinema, nonostante il difficile periodo che stiamo ancora attraversando, è vivo e pronto a ripartire. Ad accoglierlo ci saranno tutti coloro che non hanno mai smesso di sperare e di crederci, e che non vedono l’ora di tornare in sala.

La serata di premiazione è stata splendidamente condotta dall’attore e regista Giorgio Pasotti, amico e sostenitore della kermesse campana. Dalla sua voce e dal suo cuore è emerso un messaggio importante: la cultura deve andare avanti, divenendo il motore di una nuova ripartenza, il faro che illumina le nostre strade. L’appello è rivolto a tutti, sia a chi si occupa o interessa del mondo dello spettacolo, sia a chi non ne è direttamente coinvolto. La cultura può e deve fungere da traino per far sì che si scenda di nuovo e presto in campo, più forti e uniti di prima. Il cinema è magia, è speranza, è vita.

L’Ariano Film Festival è stato uno dei primi a tornare in scena dopo l’emergenza Covid-19. Grazie all’impegno e alla passione degli organizzatori, è stato possibile visionare online una serie di titoli, italiani e internazionali, di rara fattura e altrimenti irrintracciabili. Sono state circa 80 le opere prescelte tra le tante provenienti da quasi 70 nazioni e frutto di una lunga e dettagliata selezione, tra cui 10 anteprime internazionali, 15 nazioni europee, 8 nazioni internazionali come Armenia, Russia, Giappone, Iran, Argentina, Georgia, Kyrgyzstan e America.

A dare il loro voto tre giurie tecniche più una popolare: la giuria del concorso World, composta dai produttori Alfio Bastiancich, Angelo Bassi, Sergio Giussani, Pietro Innocenzi, Prashant Shah, Emily Shah, Gianni Pagliazzi, dall’attrice-astrologa Ada Alberti e dall’attore-presentatore Franco Oppini, riconfermato come presidente di giuria; giuria del premio stampa, composta dalla presidente Elettra Ferraù (Annuario del Cinema Italiano) e dai giurati Francesco Russo (La Gazzetta dello Spettacolo), Frenck Coppola (Universal Movies), Mauro Cerminara (IMoviez), Enzo Fasoli (Aspapress), Sabrina Colangeli (Taxidrivers), Lucia di Spirito (TV Sorrisi e Canzoni); giuria del concorso Green, composta da Serena Giuditta (Fai Giovani), Margherita Bandini (WWF Young) e Elena Pagliarino (Weec).

Di seguito la lista di tutti i vincitori, con i rispettivi premi, le sinossi e le schede dei film:

PREMIO AIFF WORLD 2020 “MIGLIOR LUNGOMETRAGGIO”

Titolo: HUMANISM! A NEWS COMEDY

Regia: Glauco Della Sciucca

Paese: Italia

Produzione: Hoffman Barney & Foscari LTD

Distribuzione: Premiere Film

Anno: 2019

Sinossi

Alberto è un attore in crisi che immagina di essere tutti gli attori che ha ammirato nella sua vita, ma che non sarà mai. Ogni volta, porta una donna a vedere ognuno di quegli attori che lui vorrebbe essere.

——————————————–

PREMIO GIURIA STAMPA

Titolo: MAI PER SEMPRE

Regia: Fabio Massa

Paese: Italia

Produzione: Gocciafilmsrls

Anno: 2020

Sinossi

Luca è fidanzato con Maria, una donna ucraina di qualche anno più grande. I due stanno progettando l’idea di avere un bambino. Ma il male dal passato torna, s’insinua, cresce e può distruggere tutto.

——————————————————

PREMIO AIFF WORLD 2020 “MIGLIOR ANIMAZIONE”

Titolo: SONG SPARROW

Regia: Farzaneh Omidvarnia

Paese: Danimarca

Distribuzione: Zen Movie

Anno: 2019

Sinossi

Un gruppo di rifugiati prova a raggiungere un paese sicuro in cerca di una vita migliore. Pagano un contrabbandiere per trasportarli oltre i confini in un camion frigo. Tuttavia, la gelida temperatura del camion trasforma le loro speranze per un futuro migliore in una lotta feroce per la sopravvivenza.

——————————————————

PREMIO AIFF WORLD 2020 “MIGLIOR CORTOMETRAGGIO”

Titolo: W

Regia: Stelios Koupetoris

Paese: Grecia

Produzione: Stelios Koupetoris, Loukas Valentis

Distribuzione: Aug&Ohr

Anno: 2020

Sinossi

Un insegnante svolge la sua quotidiana lezione a una fantomatica classe.

————————————————

PREMIO “MENZIONE SPECIALE” AIFF 2020

Titolo: INVERNO

Regia: Giulio Mastromauro

Paese: Italia

Produzione: Zen Movie, Indaco Film, Wave Cinema, Diero Film

Distribuzione: Zen Movie

Anno: 2020

Sinossi

Timo, il più piccolo di una comunità greca di giostrai, si trova ad affrontare insieme ai suoi cari l’inverno più duro.

——————————————————

PREMIO “MENZIONE SPECIALE” AIFF 2020

Titolo: APOLLO 18

Regia: Marco Renda

Paese: Italia

Produzione: Gotham Produzioni

Distribuzione: Associak

Anno: 2019

Sinossi

Il viaggio raccontato come dramma e sogno. Due punti di vista che convergono in un suggestivo e surreale incontro.

——————————————————

PREMIO “GIURIA POPOLARE” AIFF 2020

Titolo: Y LA LLUVIA TAMBIÉN

Regia: Melchor Tame

Paese: Argentina

Produzione: En El Acto

Distribuzione: ShortsFit

Anno: 2019

Sinossi

L’estate è testimone dei cambiamenti di Lucas, un adolescente. Il desiderio, lo sconosciuto e la pioggia, anche.

——————————————————

PREMIO AIFF WORLD 2020 “MIGLIOR DOCUMENTARIO”

Titolo: EL INFIERNO

Regia: Raul De la Fuente

Paese: Spagna

Produzione: Kanaki Films

Distribuzione: Kimuak

Anno: 2019

Sinossi

A 15 anni Chennu ha commesso il primo crimine: essere un bambino di strada. Ed è entrato all’inferno: Pademba Road. Il carcere per adulti di Freetown. All’inferno comanda Mr. Sillah, e lì non c’è speranza. Chennu è riuscito a uscirne dopo quattro anni. Ora vuole tornarci.

—————————————————–

PREMIO AIFF WORLD 2020 “MIGLIOR CORTOMETRAGGIO SCUOLA”

Titolo: MOON CHAOS

Regia: Giuseppe Sagnelli

Paese: Italia

Produzione: Tycho, I.C. Giovanni XXIII

Anno: 2019

Sinossi

20 luglio 1969. L’uomo sbarca sulla luna e da quel momento la vita dei sognatori di ogni parte dell’universo non sarà più la stessa.

——————————————————

PREMIO “GIURIA STUDENTI AIFF 2020”

Titolo: SO’ VIVO

Regia: Flavio Ricci

Paese: Italia

Produzione: Tycho, Rosario Livatino

Anno: 2019

Sinossi

A San Giovanni a Teduccio, periferia di Napoli, il mare c’è. “Ma dove sta? Come ci si arriva?”. Se lo chiede Gennaro dopo averlo sognato. Lui il mare non può sentirlo, ma vorrebbe almeno vederlo. Gennaro, nella sua isolata purezza, riuscirà a godersi questa bellezza e a gridare nei suoi pensieri: “So’ vivo!”

———————————————————-

PREMIO AIFF GREEN 2020 “MIGLIOR DOCUMENTARIO”

Titolo: HEARTWOOD

Regia: Stefano Petroni

Paese: Italia

Produzione: Petroni Production

Distribuzione: Premiere Film

Anno: 2019

Sinossi

Un giovane attivista italiano visita antiche culture in America Latina, per imparare a fermare la diffusione della distruzione agricola e, nel frattempo, la sua vita è cambiata per sempre.

——————————————————————–

PREMIO “AIFF YOUNG 2020”

Titolo: POST IT

Regia: Jessica Anna Festa, Martha Festa

Paese: Italia

Produzione: Puck Teatré

Anno: 2020

Sinossi

Il covid-19 non ferma i nostri desideri, le nostre speranze, ma soprattutto le nostre promesse. Un “post-it” per ogni promessa fatta a noi stessi, prima che agli altri, con l’urgenza di essere umano sempre.

