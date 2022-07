Ariano International Film Festival con Ronn Moss

14 SHARES Condividi Tweet

La decima edizione dell’Ariano International Film Festival, in programma ad Ariano Irpino dal 1° al 7 agosto 2022, è pronta a dare il benvenuto a un grandissimo ospite proveniente da Hollywood.

Nella giornata conclusiva della kermesse Irpina, Ronn Moss presenterà il suo nuovo film da protagonista, “Viaggio a sorpresa”. Liberamente ispirato alla sua vita, Ronn interpreta un ex broker di Wall Street, deciso a cambiare vita e a trasferirsi proprio in Italia. Una commedia romantica e divertente, condita da un pizzico di mistero.

Al termine della proiezione, prevista per sabato 7 agosto alle ore 18 presso l’Auditorium Comunale di Ariano Irpino, Ronn Moss incontrerà il pubblico. L’accesso è gratuito, come tutti gli eventi organizzati dalla manifestazione, intenta a promuovere il cinema, la cultura e l’arte. Infine, l’attore hollywoodiano calcherà il Red carpet della serata di premiazione in Villa Comunale.

