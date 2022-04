Asidep, Morra De Sanctis nel cda con Covino

16 SHARES Condividi Tweet

Sarà il consigliere comunale Giuseppe Covino a rappresentare Morra De Sanctis e l’Alta Irpinia in particolare nel consiglio di amministrazione di Asidep, la società partecipata dell’Asi che si occupa della depurazione industriale in provincia di Avellino e di approvvigionamento idrico per tutte le aziende insediate.

Nuovi vertici, il presidente sarà il dem Vanni Chieffo. E le sfide sono quelle di sempre. “Sicuramente nell’ente troviamo ed ereditiamo una situazione di sofferenza“, spiega Covino che è anche delegato agli enti sovracomunali per Morra. “Ma Asidep ha anche grandi potenzialità. Lavorerò per rilanciare il ruolo dell’ente nell’interesse della provincia, dovremo mettere in campo misure forti. Asidep è una società strategica per tutte le aziende insediate ed è presente in tutti i nuclei industriali della provincia di Avellino”.

Covino, consigliere capogruppo di maggioranza vicino alle posizioni del consigliere regionale Enzo Alaia, ha una solida esperienza politica e amministrativa: già segretario regionale di noi “riformatori” e consigliere nazionale, ha ricoperto ruoli importanti anche presso la camera dei deputati con figure istituzionali di primissimo piano da ultimo è stato nominato Vicepresidente del Consorzio Universitario Cirpu: per adesso in Asidep è stato delegato ad esercitare le funzioni di promozione e coordinamento delle materie, a innovazione tecnologica, ricerca, digitalizzazione, trasparenza e Università.

